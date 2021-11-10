https://ria.ru/20211110/placebo-1758249483.html
Placebo записали трек о том, как интернет превратил всех в папарацци
Placebo записали трек о том, как интернет превратил всех в папарацци - РИА Новости, 10.11.2021
Placebo записали трек о том, как интернет превратил всех в папарацци
Группа Placebo представила трек "Surrounded by spies", сообщает NME. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T00:23
2021-11-10T00:23
2021-11-10T00:23
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группа Placebo представила трек "Surrounded by spies", сообщает NME.Название песни можно перевести как "Окруженный шпионами". Фронтмен команды Брайан Молко написал ее после того, как узнал, что соседи следят за ним. "Я задумался о бесчисленных способах, посредством которых приватность была разрушена и украдена. Среди них появление камер видеонаблюдения, которые сегодня используют расистские технологии распознавания лиц. Интернет и смартфоны превратили практически каждого пользователя в папарацци и зрителя собственной жизни. Мы также предоставляем личную информацию транснациональным корпорациям, что эксплуатируют нас ", — заявил Молко. Слова песни были написаны при помощи "метода нарезки", когда уже имеющийся текст разрезается на фрагменты, затем они перемешиваются и собираются в новое произведение. Такую технику в 20-е годы изобрел поэт-дадаист Тристан Тцара, позже метод доработали художник Брайон Гайсин и писатель Уильям Берроуз. "Surround by spies" войдет в восьмой студийный альбом Placebo "Never let me go", релиз которого запланирован на 25 марта 2022 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка
Placebo записали трек о том, как интернет превратил всех в папарацци
Группа Placebo представила трек "Surrounded by spies"
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Группа Placebo представила трек "Surrounded by spies", сообщает
NME.
Название песни можно перевести как "Окруженный шпионами". Фронтмен команды Брайан Молко написал ее после того, как узнал, что соседи следят за ним.
"Я задумался о бесчисленных способах, посредством которых приватность была разрушена и украдена. Среди них появление камер видеонаблюдения, которые сегодня используют расистские технологии распознавания лиц. Интернет и смартфоны превратили практически каждого пользователя в папарацци и зрителя собственной жизни. Мы также предоставляем личную информацию транснациональным корпорациям, что эксплуатируют нас ", — заявил Молко.
Слова песни были написаны при помощи "метода нарезки", когда уже имеющийся текст разрезается на фрагменты, затем они перемешиваются и собираются в новое произведение. Такую технику в 20-е годы изобрел поэт-дадаист Тристан Тцара, позже метод доработали художник Брайон Гайсин и писатель Уильям Берроуз.
"Surround by spies" войдет в восьмой студийный альбом Placebo "Never let me go", релиз которого запланирован на 25 марта 2022 года.