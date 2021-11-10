Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/perevozki-1758419808.html
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов - РИА Новости, 10.11.2021
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов
Президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:44
2021-11-10T17:56
владимир путин
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
экономика
магаданская область
юрий трутнев
чукотка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330981_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_60b41c46f1aace534f2fe29d0ee3fae2.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке."Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства", — сказал глава государства."Принято", — ответил глава Минтранса.По его словам, вопрос постараются решить силами частных компаний, но возможный рост объемов каботажных перевозок может стать предпосылкой к созданию специальной судоходной компании, которая займется перевозкой социально значимых грузов внутри страны.Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами. Из-за этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области, так как товары могут застрять в пути надолго. В результате в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров для северного завоза. Например, отправки на Сахалин ждут более 1,6 тысячи контейнеров, из них 76 — с социально значимыми грузами.Минтранс прогнозирует, что полностью ситуация нормализуется в середине декабря, а приоритетные вопросы решатся уже к концу ноября.
https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html
россия
магаданская область
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330981_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d88dac1d692bcf82da91407d1576f974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, экономика, магаданская область, юрий трутнев, чукотка
15:44 10.11.2021 (обновлено: 17:56 10.11.2021)
 
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов

Путин поручил главе Минтранса навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского порта
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке.
"Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства", — сказал глава государства.
"Принято", — ответил глава Минтранса.
По его словам, вопрос постараются решить силами частных компаний, но возможный рост объемов каботажных перевозок может стать предпосылкой к созданию специальной судоходной компании, которая займется перевозкой социально значимых грузов внутри страны.
Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами. Из-за этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области, так как товары могут застрять в пути надолго.
В результате в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров для северного завоза. Например, отправки на Сахалин ждут более 1,6 тысячи контейнеров, из них 76 — с социально значимыми грузами.
Минтранс прогнозирует, что полностью ситуация нормализуется в середине декабря, а приоритетные вопросы решатся уже к концу ноября.
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 12:49
В Кремле назвали причину перебоев с доставкой продуктов на Дальнем Востоке
 
Владимир ПутинВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияЭкономикаМагаданская областьЮрий ТрутневЧукотка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы