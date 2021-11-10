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Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов - РИА Новости, 10.11.2021
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов
Президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:44
2021-11-10T15:44
2021-11-10T17:56
владимир путин
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
экономика
магаданская область
юрий трутнев
чукотка
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке."Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства", — сказал глава государства."Принято", — ответил глава Минтранса.По его словам, вопрос постараются решить силами частных компаний, но возможный рост объемов каботажных перевозок может стать предпосылкой к созданию специальной судоходной компании, которая займется перевозкой социально значимых грузов внутри страны.Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами. Из-за этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области, так как товары могут застрять в пути надолго. В результате в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров для северного завоза. Например, отправки на Сахалин ждут более 1,6 тысячи контейнеров, из них 76 — с социально значимыми грузами.Минтранс прогнозирует, что полностью ситуация нормализуется в середине декабря, а приоритетные вопросы решатся уже к концу ноября.
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владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, экономика, магаданская область, юрий трутнев, чукотка
15:44 10.11.2021 (обновлено: 17:56 10.11.2021)
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов
Путин поручил главе Минтранса навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке.
"Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства", — сказал глава государства.
"Принято", — ответил глава Минтранса.
По его словам, вопрос постараются решить силами частных компаний, но возможный рост объемов каботажных перевозок может стать предпосылкой к созданию специальной судоходной компании, которая займется перевозкой социально значимых грузов внутри страны.
Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами. Из-за этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка
, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области
, так как товары могут застрять в пути надолго.
В результате в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров для северного завоза. Например, отправки на Сахалин ждут более 1,6 тысячи контейнеров, из них 76 — с социально значимыми грузами.
Минтранс прогнозирует, что полностью ситуация нормализуется в середине декабря, а приоритетные вопросы решатся уже к концу ноября.