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Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов

Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов - РИА Новости, 10.11.2021

Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов

Президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:44

2021-11-10T15:44

2021-11-10T17:56

владимир путин

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

экономика

магаданская область

юрий трутнев

чукотка

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву как можно быстрее решить проблемы с доставкой грузов на Дальнем Востоке."Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства", — сказал глава государства."Принято", — ответил глава Минтранса.По его словам, вопрос постараются решить силами частных компаний, но возможный рост объемов каботажных перевозок может стать предпосылкой к созданию специальной судоходной компании, которая займется перевозкой социально значимых грузов внутри страны.Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами. Из-за этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области, так как товары могут застрять в пути надолго. В результате в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров для северного завоза. Например, отправки на Сахалин ждут более 1,6 тысячи контейнеров, из них 76 — с социально значимыми грузами.Минтранс прогнозирует, что полностью ситуация нормализуется в середине декабря, а приоритетные вопросы решатся уже к концу ноября.

https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html

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магаданская область

чукотка

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владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, экономика, магаданская область, юрий трутнев, чукотка