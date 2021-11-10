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В деле об отравлении метанолом на Урале появился новый подозреваемый
В деле об отравлении метанолом на Урале появился новый подозреваемый - РИА Новости, 10.11.2021
В деле об отравлении метанолом на Урале появился новый подозреваемый
Еще один подозреваемый появился в деле о массовом отравлении метиловым спиртом в Свердловской области, суд отказал в ходатайстве следствия о его аресте,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:29
2021-11-10T10:41
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Еще один подозреваемый появился в деле о массовом отравлении метиловым спиртом в Свердловской области, суд отказал в ходатайстве следствия о его аресте, сообщает пресс-служба облсуда.Во вторник суд оставил под стражей одного из обвиняемых по делу об отравлении метанолом Анара Айвазова, который подал апелляционную жалобу на свой арест. В среду пройдут заседания по апелляциям еще двух обвиняемых – Надира Мамедова и Армена Аветисяна.По данным суда, 26 октября Белоярский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Олега Романова, проходящего подозреваемым по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), меры пресечения в виде заключения под стражу, прокуратура обжаловала это решение."Заслушав выступления прокурора, поддержавшей апелляционное представление, и адвоката, выступающего в защиту подозреваемого Романова, просившего постановление суда оставить без изменения, Свердловский областной суд оставил постановление Белоярского районного суда без изменения", - говорится в сообщении.Ранее правоохранители сообщали, что 24 человека в регионе погибли после употребления паленого спирта. Возбуждено уголовное дело, трое обвиняемых по делу были арестованы до 15 декабря. В начале ноября региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил РИА Новости, что число погибших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 35, следователи эту информацию не комментируют.
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происшествия, свердловская область
10:29 10.11.2021 (обновлено: 10:41 10.11.2021)
 
В деле об отравлении метанолом на Урале появился новый подозреваемый

Еще один подозреваемый появился в деле о массовом отравлении метиловым спиртом на Урале

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Еще один подозреваемый появился в деле о массовом отравлении метиловым спиртом в Свердловской области, суд отказал в ходатайстве следствия о его аресте, сообщает пресс-служба облсуда.
Во вторник суд оставил под стражей одного из обвиняемых по делу об отравлении метанолом Анара Айвазова, который подал апелляционную жалобу на свой арест. В среду пройдут заседания по апелляциям еще двух обвиняемых – Надира Мамедова и Армена Аветисяна.
По данным суда, 26 октября Белоярский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Олега Романова, проходящего подозреваемым по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), меры пресечения в виде заключения под стражу, прокуратура обжаловала это решение.
"Заслушав выступления прокурора, поддержавшей апелляционное представление, и адвоката, выступающего в защиту подозреваемого Романова, просившего постановление суда оставить без изменения, Свердловский областной суд оставил постановление Белоярского районного суда без изменения", - говорится в сообщении.
Ранее правоохранители сообщали, что 24 человека в регионе погибли после употребления паленого спирта. Возбуждено уголовное дело, трое обвиняемых по делу были арестованы до 15 декабря. В начале ноября региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил РИА Новости, что число погибших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 35, следователи эту информацию не комментируют.
Спиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
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В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем
 
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