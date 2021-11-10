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Россиянин стал "Отцом года" в Финляндии
Россиянин стал "Отцом года" в Финляндии - РИА Новости, 10.11.2021
Россиянин стал "Отцом года" в Финляндии
Бывший житель Карелии, а ныне житель финской столицы Сергей Силкин назван "Отцом года" в Финляндии, сообщает в среду Минсоцздрав Финляндии. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:00
2021-11-10T14:00
в мире
республика карелия
хельсинки
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший житель Карелии, а ныне житель финской столицы Сергей Силкин назван "Отцом года" в Финляндии, сообщает в среду Минсоцздрав Финляндии.Награда вручается ежегодно накануне Дня отца, отмечаемого в Финляндии 14 ноября. Помимо Силкина звания также удостоены Марко Оикарайнен из Коуволы и Дэн Викхольм из Сипоо."Лауреаты премии "Отец года" образцово пропагандировали гендерное равенство в семейной жизни, например, взяв отпуск по семейным обстоятельствам или иным образом уделив время заботе о своих детях. Они нашли способы поддержать своих детей в исключительных ситуациях, а также подняли вопросы, связанные с отцовством, в ходе своей жизни или своей деятельности", - говорится в сообщении министерства.Награду лауреатам в среду вручила министр базовых социальных услуг Криста Киуру."Все - отец, ребенок, супружеские отношения и рабочий коллектив - получают награду от декретного отпуска отца. Отцы играют свою самую ценную роль дома, а их рабочие задачи могут быть изменены на время декретного отпуска. Поддержка отцов в отпуске по семейным обстоятельствам также является инвестицией в будущее для работодателей, потому что сотрудники, возвращающиеся из отпуска по семейным обстоятельствам, счастливы и более преданы делу, чем раньше ", - приводятся в сообщении министерства слова Киуру.Министерство уточнило критерии отбора победителей."Силкин открыто делится своим собственным опытом отцовства в русскоязычном сообществе и служит примером для многих родителей хорошо функционирующей совместной опеки, когда отношения между родителями закончились. Силкин активно работает над тем, чтобы дети из малообеспеченных семей могли заниматься активным отдыхом. Он также исследует возможности поддержки и обеспечения, например, того, чтобы дети с особыми потребностями в России имели возможность вести достойную жизнь", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211004/prazdnik-1753027364.html
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в мире, республика карелия, хельсинки, финляндия, россия
14:00 10.11.2021
 
Россиянин стал "Отцом года" в Финляндии

Россиянин Сергей Силкин стал лауреатом премии "Отец года" в Финляндии

© Фото : Sosiaali- ja terveysministeriö/Sami PerttiläСергей Силкин
Сергей Силкин - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Sosiaali- ja terveysministeriö/Sami Perttilä
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший житель Карелии, а ныне житель финской столицы Сергей Силкин назван "Отцом года" в Финляндии, сообщает в среду Минсоцздрав Финляндии.
Награда вручается ежегодно накануне Дня отца, отмечаемого в Финляндии 14 ноября. Помимо Силкина звания также удостоены Марко Оикарайнен из Коуволы и Дэн Викхольм из Сипоо.
"Лауреаты премии "Отец года" образцово пропагандировали гендерное равенство в семейной жизни, например, взяв отпуск по семейным обстоятельствам или иным образом уделив время заботе о своих детях. Они нашли способы поддержать своих детей в исключительных ситуациях, а также подняли вопросы, связанные с отцовством, в ходе своей жизни или своей деятельности", - говорится в сообщении министерства.
Награду лауреатам в среду вручила министр базовых социальных услуг Криста Киуру.
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"Все - отец, ребенок, супружеские отношения и рабочий коллектив - получают награду от декретного отпуска отца. Отцы играют свою самую ценную роль дома, а их рабочие задачи могут быть изменены на время декретного отпуска. Поддержка отцов в отпуске по семейным обстоятельствам также является инвестицией в будущее для работодателей, потому что сотрудники, возвращающиеся из отпуска по семейным обстоятельствам, счастливы и более преданы делу, чем раньше ", - приводятся в сообщении министерства слова Киуру.
Министерство уточнило критерии отбора победителей.

"Сергей Силкин из Хельсинки своими действиями продвигал гендерное равенство и благополучие детей и семей как в своей собственной семье, так и в многоязычных и многокультурных детских клубах в восточной части Хельсинки. Силкин получил педагогическое образование (закончил Карельскую педагогическую академию в России). В своей работе он ведет постоянный диалог с разными типами семей о родительстве, отцовстве и важности присутствия", - говорится в сообщении финского министерства.

"Силкин открыто делится своим собственным опытом отцовства в русскоязычном сообществе и служит примером для многих родителей хорошо функционирующей совместной опеки, когда отношения между родителями закончились. Силкин активно работает над тем, чтобы дети из малообеспеченных семей могли заниматься активным отдыхом. Он также исследует возможности поддержки и обеспечения, например, того, чтобы дети с особыми потребностями в России имели возможность вести достойную жизнь", - добавляется в сообщении.
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Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строилСегежа не является туристическим центром или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова.
 
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