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Путин: нужно тщательно следить за качеством продукции оборонных предприятий

Путин: нужно тщательно следить за качеством продукции оборонных предприятий - РИА Новости, 10.11.2021

Путин: нужно тщательно следить за качеством продукции оборонных предприятий

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости тщательно следить за качеством выпускаемой предприятиями ВПК продукции, чтобы она была... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:13

2021-11-10T17:13

2021-11-10T17:30

безопасность

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости тщательно следить за качеством выпускаемой предприятиями ВПК продукции, чтобы она была конкурентноспособной и качественной.Путин также попросил доложить о дальнейших планах диверсификации и решениях, которые позволят повысить спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК, обеспечив приоритет российской продукции на внутреннем рынке.

россия

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2021

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безопасность, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), россия