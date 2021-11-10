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Путин: нужно тщательно следить за качеством продукции оборонных предприятий
Путин: нужно тщательно следить за качеством продукции оборонных предприятий - РИА Новости, 10.11.2021
Путин: нужно тщательно следить за качеством продукции оборонных предприятий
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости тщательно следить за качеством выпускаемой предприятиями ВПК продукции, чтобы она была... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:13
2021-11-10T17:13
2021-11-10T17:30
безопасность
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости тщательно следить за качеством выпускаемой предприятиями ВПК продукции, чтобы она была конкурентноспособной и качественной.Путин также попросил доложить о дальнейших планах диверсификации и решениях, которые позволят повысить спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК, обеспечив приоритет российской продукции на внутреннем рынке.
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безопасность, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), россия
17:13 10.11.2021 (обновлено: 17:30 10.11.2021)
Путин: нужно тщательно следить за качеством продукции оборонных предприятий
Путин призвал сделать продукцию оборонных предприятий конкурентоспособной и качественной