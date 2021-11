https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html

RT запустил онлайн-мастерские дизайна

RT запустил онлайн-мастерские дизайна - РИА Новости, 10.11.2021

RT запустил онлайн-мастерские дизайна

RT запускает новый масштабный онлайн-проект ВХУТЕМАС.academy, посвященный 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и 130-летию... РИА Новости, 10.11.2021

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. RT запускает новый масштабный онлайн-проект ВХУТЕМАС.academy, посвященный 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и 130-летию художника, родоначальника советской рекламы и дизайна Александра Родченко.На сайте ВХУТЕМАС.academy будут доступны курсы по истории искусства и дизайну, а также мастер-классы, созданные на основе оригинальных учебных материалов времен мастерских."Спустя 100 лет онлайн-мастерские ВХУТЕМАС возрождают учения легендарной творческой школы в новой оболочке цифровых медиа", — сказал креативный директор RT Creative Lab Кирилл Карнович-Валуа.В рамках проекта также будет представлена серия дипфейк-роликов Родченко.LIVE, в которой пионер советского дизайна Александр Родченко прочитает видеолекции "от первого лица". Мастер-класс основан на мемуарах, письмах и архивных материалах, часть которых были переданы внуком художника.RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде — #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, "Бесконечное Письмо", "Уроки Аушвица" и другие. Проекты творческой команды RT завоевали более 250 международных и российских наград, в том числе "интернет-Оскар" The Webby Awards, Clio Awards, The One Show, D&AD, New York Festivals, Red Dot, а также были удостоены номинаций на премии Emmy и "Каннские львы".

