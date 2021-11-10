https://ria.ru/20211110/olimpiada-1758335703.html

Онлайн-конференция о подготовке российских лыжников к Олимпиаде

Онлайн-конференция о подготовке российских лыжников к Олимпиаде - РИА Новости, 10.11.2021

Онлайн-конференция о подготовке российских лыжников к Олимпиаде

15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке Команды ОКР по лыжным гонкам к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине.

2021-11-10T09:08

2021-11-10T09:08

2021-11-10T09:08

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Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена ВЯЛЬБЕ.Мероприятие состоится в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР".В ходе мероприятия участники оценят перспективы выступления российских лыжников в Пекине и подробно расскажут о взаимодействии Федерации лыжных гонок России и Олимпийского комитета России в процессе подготовки к главному старту сезона.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы