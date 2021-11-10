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Онлайн-конференция о подготовке российских лыжников к Олимпиаде
Онлайн-конференция о подготовке российских лыжников к Олимпиаде - РИА Новости, 10.11.2021
Онлайн-конференция о подготовке российских лыжников к Олимпиаде
15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке Команды ОКР по лыжным гонкам к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине.
2021-11-10T09:08
2021-11-10T09:08
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена ВЯЛЬБЕ.Мероприятие состоится в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР".В ходе мероприятия участники оценят перспективы выступления российских лыжников в Пекине и подробно расскажут о взаимодействии Федерации лыжных гонок России и Олимпийского комитета России в процессе подготовки к главному старту сезона.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:08 10.11.2021
 

Онлайн-конференция о подготовке российских лыжников к Олимпиаде

Читать ria.ru в
15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке Команды ОКР по лыжным гонкам к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине.
Задать вопрос
Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена ВЯЛЬБЕ.
Мероприятие состоится в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР".
В ходе мероприятия участники оценят перспективы выступления российских лыжников в Пекине и подробно расскажут о взаимодействии Федерации лыжных гонок России и Олимпийского комитета России в процессе подготовки к главному старту сезона.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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