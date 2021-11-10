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Одноклассники обновили ленту новостей
Одноклассники обновили ленту новостей - РИА Новости, 10.11.2021
Одноклассники обновили ленту новостей
Одноклассники запустили новую версию ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. После просмотра всех свежих постов от... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:20
2021-11-10T19:20
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили новую версию ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. После просмотра всех свежих постов от своих друзей и групп будет появляться рекомендуемый контент от сообществ, на которые пользователь ранее не был подписан.Социальная сеть также анонсировала отдельную ленту вертикального контента. Она появится в приложениях на iOS и Android уже в конце года. В новой ленте будут показываться короткие видео, фотографии и GIF-анимация. Кроме того, ОК анонсировали новую схему работы с создателями контента. До конца года появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты.Обновления коснутся и сервиса "Моменты": в начале 2022 года публикации моментов станут доступны не только личным профилям в ОК, но и всем группам в соцсети. Официальные сообщества смогут добавлять к моментам ссылки вне зависимости от количества подписчиков.Представители соцсети также анонсировали новое динамическое меню в мобильных приложениях — интерфейс будет адаптироваться под каждого пользователя уже в следующем году. Основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения. Например, любители музыки и онлайн-шопинга получат быстрый доступ к разделам "Музыка" и "Товары", а все, кто часто поздравляют друзей — увидят в меню раздел "Подарки".До конца года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей внутри соцсети – с помощью встроенной системы безопасных платежей. Кроме того, ОК представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции. Теперь он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами внутри видеоплеера как по отдельности, так и списком в формате карусели.
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технологии, одноклассники
19:20 10.11.2021
 

Одноклассники обновили ленту новостей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили новую версию ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. После просмотра всех свежих постов от своих друзей и групп будет появляться рекомендуемый контент от сообществ, на которые пользователь ранее не был подписан.
Социальная сеть также анонсировала отдельную ленту вертикального контента. Она появится в приложениях на iOS и Android уже в конце года. В новой ленте будут показываться короткие видео, фотографии и GIF-анимация.
Кроме того, ОК анонсировали новую схему работы с создателями контента. До конца года появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты.
Обновления коснутся и сервиса "Моменты": в начале 2022 года публикации моментов станут доступны не только личным профилям в ОК, но и всем группам в соцсети. Официальные сообщества смогут добавлять к моментам ссылки вне зависимости от количества подписчиков.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 16:46
Одноклассники обновили сервис "Моменты"
Представители соцсети также анонсировали новое динамическое меню в мобильных приложениях — интерфейс будет адаптироваться под каждого пользователя уже в следующем году. Основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения. Например, любители музыки и онлайн-шопинга получат быстрый доступ к разделам "Музыка" и "Товары", а все, кто часто поздравляют друзей — увидят в меню раздел "Подарки".
До конца года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей внутри соцсети – с помощью встроенной системы безопасных платежей. Кроме того, ОК представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции. Теперь он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами внутри видеоплеера как по отдельности, так и списком в формате карусели.
 
ТехнологииОдноклассники
 
 
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