https://ria.ru/20211110/odnoklassniki-1758461898.html

Одноклассники обновили ленту новостей

Одноклассники обновили ленту новостей - РИА Новости, 10.11.2021

Одноклассники обновили ленту новостей

Одноклассники запустили новую версию ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. После просмотра всех свежих постов от... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:20

2021-11-10T19:20

2021-11-10T19:20

технологии

одноклассники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/06/1557520680_115:0:3754:2047_1920x0_80_0_0_fda91507c81720b730851d31e266aedd.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили новую версию ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации. После просмотра всех свежих постов от своих друзей и групп будет появляться рекомендуемый контент от сообществ, на которые пользователь ранее не был подписан.Социальная сеть также анонсировала отдельную ленту вертикального контента. Она появится в приложениях на iOS и Android уже в конце года. В новой ленте будут показываться короткие видео, фотографии и GIF-анимация. Кроме того, ОК анонсировали новую схему работы с создателями контента. До конца года появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты.Обновления коснутся и сервиса "Моменты": в начале 2022 года публикации моментов станут доступны не только личным профилям в ОК, но и всем группам в соцсети. Официальные сообщества смогут добавлять к моментам ссылки вне зависимости от количества подписчиков.Представители соцсети также анонсировали новое динамическое меню в мобильных приложениях — интерфейс будет адаптироваться под каждого пользователя уже в следующем году. Основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения. Например, любители музыки и онлайн-шопинга получат быстрый доступ к разделам "Музыка" и "Товары", а все, кто часто поздравляют друзей — увидят в меню раздел "Подарки".До конца года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей внутри соцсети – с помощью встроенной системы безопасных платежей. Кроме того, ОК представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции. Теперь он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами внутри видеоплеера как по отдельности, так и списком в формате карусели.

https://ria.ru/20211102/odnoklassniki-1757409068.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, одноклассники