https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html
СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале
СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале - РИА Новости, 10.11.2021
СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале
СК предъявил обвинение мужчине, открывшему стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в Асбесте, сообщило СУСК по Свердловской... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:22
2021-11-10T14:22
2021-11-10T14:22
распространение коронавируса
происшествия
асбест
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
коронавирусы
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. СК предъявил обвинение мужчине, открывшему стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в Асбесте, сообщило СУСК по Свердловской области.Неизвестный 2 ноября проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, максимальная санкция - лишение свободы на семь лет. Суд арестовал мужчину на два месяца."Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области 39-летнему жителю города Асбеста предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По месту жительства мужчины проведен обыск. Назначены необходимые судебные экспертизы, в частности, баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические. Мужчина допрошен в качестве обвиняемого, проведена проверка его показаний на месте происшествия, в ходе нее он детализировал сведения, которые ранее сообщил во время допроса, уточнили в СУСК.Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что в раскрытии этого резонансного преступления было задействовано более 30 сотрудников полиции, в том числе из подразделения по борьбе с организованной преступностью угрозыска ГУМВД области. Подозреваемым оказался работник одного из конных клубов, имеющий в своей биографии погашенные судимости.Как объясняет свой поступок обвиняемый, правоохранители не говорят.
https://ria.ru/20211109/strelba-1758176092.html
https://ria.ru/20211107/krasnoyarsk-1757946362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, асбест, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), коронавирусы, валерий горелых, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале
СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу и машину врача в Асбесте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. СК
предъявил обвинение мужчине, открывшему стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в Асбесте
, сообщило СУСК по Свердловской области
.
Неизвестный 2 ноября проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, максимальная санкция - лишение свободы на семь лет. Суд арестовал мужчину на два месяца.
"Следственными органами Следственного комитета России
по Свердловской области 39-летнему жителю города Асбеста предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
По месту жительства мужчины проведен обыск. Назначены необходимые судебные экспертизы, в частности, баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические. Мужчина допрошен в качестве обвиняемого, проведена проверка его показаний на месте происшествия, в ходе нее он детализировал сведения, которые ранее сообщил во время допроса, уточнили в СУСК.
Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что в раскрытии этого резонансного преступления было задействовано более 30 сотрудников полиции, в том числе из подразделения по борьбе с организованной преступностью угрозыска ГУМВД области. Подозреваемым оказался работник одного из конных клубов, имеющий в своей биографии погашенные судимости.
Как объясняет свой поступок обвиняемый, правоохранители не говорят.