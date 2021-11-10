https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html

СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале

СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале - РИА Новости, 10.11.2021

СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале

СК предъявил обвинение мужчине, открывшему стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в Асбесте, сообщило СУСК по Свердловской... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:22

2021-11-10T14:22

2021-11-10T14:22

распространение коронавируса

происшествия

асбест

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

коронавирусы

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. СК предъявил обвинение мужчине, открывшему стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в Асбесте, сообщило СУСК по Свердловской области.Неизвестный 2 ноября проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, максимальная санкция - лишение свободы на семь лет. Суд арестовал мужчину на два месяца."Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области 39-летнему жителю города Асбеста предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По месту жительства мужчины проведен обыск. Назначены необходимые судебные экспертизы, в частности, баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические. Мужчина допрошен в качестве обвиняемого, проведена проверка его показаний на месте происшествия, в ходе нее он детализировал сведения, которые ранее сообщил во время допроса, уточнили в СУСК.Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что в раскрытии этого резонансного преступления было задействовано более 30 сотрудников полиции, в том числе из подразделения по борьбе с организованной преступностью угрозыска ГУМВД области. Подозреваемым оказался работник одного из конных клубов, имеющий в своей биографии погашенные судимости.Как объясняет свой поступок обвиняемый, правоохранители не говорят.

https://ria.ru/20211109/strelba-1758176092.html

https://ria.ru/20211107/krasnoyarsk-1757946362.html

асбест

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, асбест, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), коронавирусы, валерий горелых, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии