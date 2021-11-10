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https://ria.ru/20211110/obligatsii-1758323683.html
Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях - РИА Новости, 10.11.2021
Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
Сейчас, когда доходности российских гособлигаций обещают двукратную премию к цели Банка России по инфляции, самое время воспользоваться моментом, рассказал... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T03:15
2021-11-10T03:15
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
инвестиции
облигации
россия
дмитрий космодемьянский
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сейчас, когда доходности российских гособлигаций обещают двукратную премию к цели Банка России по инфляции, самое время воспользоваться моментом, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.Приобретенная сейчас долговая бумага принесет 8,25 процента годовых до погашения в 2039 году, несмотря на возможные сюрпризы от монетарных властей и дальнейшую динамику рынков, спрогнозировал эксперт.Последние жесткие действия регулятора, по словам собеседника агентства, "привели к хаосу в долговых инструментах", но если Минфин прекратит выпуск и продажу нового долга, рынок ОФЗ почувствует себя лучше, заключил аналитик.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), инвестиции, облигации, россия, дмитрий космодемьянский
03:15 10.11.2021
 
Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях

Аналитик Космодемьянский: сейчас самое время приобретать российские гособлигации

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сейчас, когда доходности российских гособлигаций обещают двукратную премию к цели Банка России по инфляции, самое время воспользоваться моментом, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.
Приобретенная сейчас долговая бумага принесет 8,25 процента годовых до погашения в 2039 году, несмотря на возможные сюрпризы от монетарных властей и дальнейшую динамику рынков, спрогнозировал эксперт.
"Рассмотрение просадки по облигациям в таком ключе убережет от излишне эмоциональных действий во время рыночной волатильности и в конце концов благотворно отразится на общей динамике вашего инвестиционного портфеля", — заявил Космодемьянский.
Последние жесткие действия регулятора, по словам собеседника агентства, "привели к хаосу в долговых инструментах", но если Минфин прекратит выпуск и продажу нового долга, рынок ОФЗ почувствует себя лучше, заключил аналитик.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 08:15
Эксперт назвал лучшую альтернативу вкладам на ближайшее время
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИнвестицииОблигацииРоссияДмитрий Космодемьянский
 
 
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