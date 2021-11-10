https://ria.ru/20211110/obligatsii-1758323683.html

Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях

Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях - РИА Новости, 10.11.2021

Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях

Сейчас, когда доходности российских гособлигаций обещают двукратную премию к цели Банка России по инфляции, самое время воспользоваться моментом, рассказал... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T03:15

2021-11-10T03:15

2021-11-10T03:15

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

инвестиции

облигации

россия

дмитрий космодемьянский

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сейчас, когда доходности российских гособлигаций обещают двукратную премию к цели Банка России по инфляции, самое время воспользоваться моментом, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.Приобретенная сейчас долговая бумага принесет 8,25 процента годовых до погашения в 2039 году, несмотря на возможные сюрпризы от монетарных властей и дальнейшую динамику рынков, спрогнозировал эксперт.Последние жесткие действия регулятора, по словам собеседника агентства, "привели к хаосу в долговых инструментах", но если Минфин прекратит выпуск и продажу нового долга, рынок ОФЗ почувствует себя лучше, заключил аналитик.

https://ria.ru/20211105/dengi-1757772713.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), инвестиции, облигации, россия, дмитрий космодемьянский