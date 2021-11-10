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https://ria.ru/20211110/nikaragua-1758426736.html
Захарова высказалась в поддержку Никарагуа на испанском языке
Захарова высказалась в поддержку Никарагуа на испанском языке - РИА Новости, 10.11.2021
Захарова высказалась в поддержку Никарагуа на испанском языке
Отказы США и ЕС признавать итоги выборов в Никарагуа не имеют правового значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:24
2021-11-10T16:40
в мире
сша
никарагуа
даниэль ортега
мария захарова
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отказы США и ЕС признавать итоги выборов в Никарагуа не имеют правового значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Никарагуа 7 ноября прошли выборы президента, в которых победил нынешний глава государства Даниэль Ортега."Мы осуждаем прозвучавшие со стороны США, ЕС и ряда других стран комментарии относительно непризнания результатов выборов. Ясно, что такие заявления правового значения для Никарагуа не имеют. Будем и далее оказывать всестороннюю поддержку никарагуанцам в отстаивании ими своего права на суверенное и самостоятельное развитие", - сказала Захарова на брифинге в среду.Официальный представитель МИД РФ, комментируя ситуацию в Никарагуа, заявила, что Москва и Манагуа будет укреплять дальнейшее сотрудничество и сказала пару ободряющих фраз на испанском языке."Естественно, будем наращивать, укреплять российско-никарагуанское стратегическое партнерство, работать в направлении реализации социально ориентированных проектов сотрудничества, которые направлены на улучшении качества жизни и благополучия граждан дружественной нам Никарагуа, и, конечно, в интересах нашей страны. Nicaragua libre! Estamos contigo! (Свободная Никарагуа! Мы с тобой!")", - сказала она на брифинге в среду.
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в мире, сша, никарагуа, даниэль ортега, мария захарова, россия
16:24 10.11.2021 (обновлено: 16:40 10.11.2021)
 
Захарова высказалась в поддержку Никарагуа на испанском языке

Захарова: мы будем дальше поддерживать Никарагуа на пути суверенного развития

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отказы США и ЕС признавать итоги выборов в Никарагуа не имеют правового значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Никарагуа 7 ноября прошли выборы президента, в которых победил нынешний глава государства Даниэль Ортега.
"Мы осуждаем прозвучавшие со стороны США, ЕС и ряда других стран комментарии относительно непризнания результатов выборов. Ясно, что такие заявления правового значения для Никарагуа не имеют. Будем и далее оказывать всестороннюю поддержку никарагуанцам в отстаивании ими своего права на суверенное и самостоятельное развитие", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Официальный представитель МИД РФ, комментируя ситуацию в Никарагуа, заявила, что Москва и Манагуа будет укреплять дальнейшее сотрудничество и сказала пару ободряющих фраз на испанском языке.
"Естественно, будем наращивать, укреплять российско-никарагуанское стратегическое партнерство, работать в направлении реализации социально ориентированных проектов сотрудничества, которые направлены на улучшении качества жизни и благополучия граждан дружественной нам Никарагуа, и, конечно, в интересах нашей страны. Nicaragua libre! Estamos contigo! (Свободная Никарагуа! Мы с тобой!")", - сказала она на брифинге в среду.
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В миреСШАНикарагуаДаниэль ОртегаМария ЗахароваРоссия
 
 
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