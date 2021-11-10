Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/neft-1758439550.html
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 10.11.2021
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт
Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:28
2021-11-10T17:28
экономика
сша
александр новак
опек
цены на нефть
россия
сергей колобанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477623_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6a2336691fa6bf8f3759cdb22d65ab87.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим странам, заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.США в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК+, на котором определялся объем добычи на декабрь, просили увеличить квоту на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегатов от членов альянса. Вопреки этому было принято решение сохранить параметры. Как объяснял вице-премьер РФ Александр Новак, при принятии решения учитывался баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.Эти требования США связаны с идеей, что текущая цена на нефть выступает сдерживающим фактором для ускоренного восстановления мировой экономики, пояснил Колобанов. При этом, по словам эксперта, наблюдаемые цены нельзя назвать высокими. Также нельзя говорить и о дефиците нефти, поскольку уровень коммерческих запасов сейчас существенно выше объема, фиксируемого до нефтяного кризиса конца 2014 года."Избыточное предложение со стороны ОПЕК+, опережающее текущий реальный спрос, может уронить цену ниже экономически обоснованного для добывающих стран уровня (как это было весной 2020 года), в результате чего выгоду получат преимущественно страны-импортеры этого вида сырья", - отметил эксперт.Кроме того, напомнил он, высокие цены на нефть ускоряют переход к низкоуглеродным, возобновляемым источникам энергии, что нефтедобывающим странам крайне нежелательно.Аналитик при этом не исключил, что в краткосрочной перспективе всплески цен вполне возможны, особенно если возникнут какие-либо техногенные или природные факторы, ограничивающие добычу или поставки. "Нельзя исключать, что "алармистские" заявления и прогнозы инвестиционных банков являются с их стороны элементом мягкого манипулирования рынком, ведь цена на нефть в значительной степени формируется не от реального спроса, а от ожиданий", - заключил Колобанов.
https://ria.ru/20211110/neft-1758326087.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/1757409018.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477623_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_8815f0d000aa4479667047b6af9e34c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, александр новак, опек, цены на нефть, россия, сергей колобанов
17:28 10.11.2021
 
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт

Сергей Колобанов: страны ОПЕК+ не заинтересованы в чрезмерно высоких ценах на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим странам, заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
США в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК+, на котором определялся объем добычи на декабрь, просили увеличить квоту на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегатов от членов альянса. Вопреки этому было принято решение сохранить параметры. Как объяснял вице-премьер РФ Александр Новак, при принятии решения учитывался баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.
Эти требования США связаны с идеей, что текущая цена на нефть выступает сдерживающим фактором для ускоренного восстановления мировой экономики, пояснил Колобанов. При этом, по словам эксперта, наблюдаемые цены нельзя назвать высокими. Также нельзя говорить и о дефиците нефти, поскольку уровень коммерческих запасов сейчас существенно выше объема, фиксируемого до нефтяного кризиса конца 2014 года.
"Избыточное предложение со стороны ОПЕК+, опережающее текущий реальный спрос, может уронить цену ниже экономически обоснованного для добывающих стран уровня (как это было весной 2020 года), в результате чего выгоду получат преимущественно страны-импортеры этого вида сырья", - отметил эксперт.
"Страны ОПЕК+ внимательно следят за балансом спроса и предложения на рынке нефти и не заинтересованы в создании искусственного дефицита, который может разогнать цены на нефть до таких величин, когда это станет реальным ограничителем экономического развития", - объяснил эксперт ситуацию на рынке.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
02:04Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах
Кроме того, напомнил он, высокие цены на нефть ускоряют переход к низкоуглеродным, возобновляемым источникам энергии, что нефтедобывающим странам крайне нежелательно.
Аналитик при этом не исключил, что в краткосрочной перспективе всплески цен вполне возможны, особенно если возникнут какие-либо техногенные или природные факторы, ограничивающие добычу или поставки. "Нельзя исключать, что "алармистские" заявления и прогнозы инвестиционных банков являются с их стороны элементом мягкого манипулирования рынком, ведь цена на нефть в значительной степени формируется не от реального спроса, а от ожиданий", - заключил Колобанов.
США vs ОПЕК+. Bloomberg предсказал конфликт картеля с Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 16:45Актуально
США vs ОПЕК+. Bloomberg предсказал конфликт картеля с Вашингтоном
 
ЭкономикаСШААлександр НовакОПЕКЦены на нефтьРоссияСергей Колобанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы