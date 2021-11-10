https://ria.ru/20211110/neft-1758439550.html
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 10.11.2021
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт
Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:28
2021-11-10T17:28
2021-11-10T17:28
экономика
сша
александр новак
опек
цены на нефть
россия
сергей колобанов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим странам, заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.США в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК+, на котором определялся объем добычи на декабрь, просили увеличить квоту на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегатов от членов альянса. Вопреки этому было принято решение сохранить параметры. Как объяснял вице-премьер РФ Александр Новак, при принятии решения учитывался баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.Эти требования США связаны с идеей, что текущая цена на нефть выступает сдерживающим фактором для ускоренного восстановления мировой экономики, пояснил Колобанов. При этом, по словам эксперта, наблюдаемые цены нельзя назвать высокими. Также нельзя говорить и о дефиците нефти, поскольку уровень коммерческих запасов сейчас существенно выше объема, фиксируемого до нефтяного кризиса конца 2014 года."Избыточное предложение со стороны ОПЕК+, опережающее текущий реальный спрос, может уронить цену ниже экономически обоснованного для добывающих стран уровня (как это было весной 2020 года), в результате чего выгоду получат преимущественно страны-импортеры этого вида сырья", - отметил эксперт.Кроме того, напомнил он, высокие цены на нефть ускоряют переход к низкоуглеродным, возобновляемым источникам энергии, что нефтедобывающим странам крайне нежелательно.Аналитик при этом не исключил, что в краткосрочной перспективе всплески цен вполне возможны, особенно если возникнут какие-либо техногенные или природные факторы, ограничивающие добычу или поставки. "Нельзя исключать, что "алармистские" заявления и прогнозы инвестиционных банков являются с их стороны элементом мягкого манипулирования рынком, ведь цена на нефть в значительной степени формируется не от реального спроса, а от ожиданий", - заключил Колобанов.
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экономика, сша, александр новак, опек, цены на нефть, россия, сергей колобанов
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт
Сергей Колобанов: страны ОПЕК+ не заинтересованы в чрезмерно высоких ценах на нефть
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+
, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим странам, заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов
.
США
в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК+, на котором определялся объем добычи на декабрь, просили увеличить квоту на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегатов от членов альянса. Вопреки этому было принято решение сохранить параметры. Как объяснял вице-премьер РФ Александр Новак
, при принятии решения учитывался баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.
Эти требования США связаны с идеей, что текущая цена на нефть выступает сдерживающим фактором для ускоренного восстановления мировой экономики, пояснил Колобанов. При этом, по словам эксперта, наблюдаемые цены нельзя назвать высокими. Также нельзя говорить и о дефиците нефти, поскольку уровень коммерческих запасов сейчас существенно выше объема, фиксируемого до нефтяного кризиса конца 2014 года.
"Избыточное предложение со стороны ОПЕК+, опережающее текущий реальный спрос, может уронить цену ниже экономически обоснованного для добывающих стран уровня (как это было весной 2020 года), в результате чего выгоду получат преимущественно страны-импортеры этого вида сырья", - отметил эксперт.
"Страны ОПЕК+ внимательно следят за балансом спроса и предложения на рынке нефти и не заинтересованы в создании искусственного дефицита, который может разогнать цены на нефть до таких величин, когда это станет реальным ограничителем экономического развития", - объяснил эксперт ситуацию на рынке.
Кроме того, напомнил он, высокие цены на нефть ускоряют переход к низкоуглеродным, возобновляемым источникам энергии, что нефтедобывающим странам крайне нежелательно.
Аналитик при этом не исключил, что в краткосрочной перспективе всплески цен вполне возможны, особенно если возникнут какие-либо техногенные или природные факторы, ограничивающие добычу или поставки. "Нельзя исключать, что "алармистские" заявления и прогнозы инвестиционных банков являются с их стороны элементом мягкого манипулирования рынком, ведь цена на нефть в значительной степени формируется не от реального спроса, а от ожиданий", - заключил Колобанов.