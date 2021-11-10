https://ria.ru/20211110/neft-1758326087.html

Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах

Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 10.11.2021

Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах

Минэнерго ожидает, что добыча нефти в России в 2023-2024 годах составит около 560 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T02:04

2021-11-10T02:04

2021-11-10T02:39

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цены на нефть

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александр новак

николай шульгинов

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минэнерго ожидает, что добыча нефти в России в 2023-2024 годах составит около 560 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант".Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что добыча нефти и газового конденсата в России по прогнозу составит 522 миллиона тонн в 2021 году.По итогам 2020 года в стране добыли 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.

https://ria.ru/20211104/neft-1757743360.html

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2021

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экономика, нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, россия, александр новак, николай шульгинов