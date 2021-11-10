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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211110/neft-1758326087.html
Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах
Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 10.11.2021
Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах
Минэнерго ожидает, что добыча нефти в России в 2023-2024 годах составит около 560 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T02:04
2021-11-10T02:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
россия
александр новак
николай шульгинов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минэнерго ожидает, что добыча нефти в России в 2023-2024 годах составит около 560 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант".Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что добыча нефти и газового конденсата в России по прогнозу составит 522 миллиона тонн в 2021 году.По итогам 2020 года в стране добыли 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.
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экономика, нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, россия, александр новак, николай шульгинов
02:04 10.11.2021 (обновлено: 02:39 10.11.2021)
 
Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах

Шульгинов: Минэнерго ожидает в 2023-2024 годах добычу около 560 миллионов тонн нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минэнерго ожидает, что добыча нефти в России в 2023-2024 годах составит около 560 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант".

"Мы считаем, что в 2023-2024 годах добыча составит около 560 миллионов тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи", — сказал министр.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что добыча нефти и газового конденсата в России по прогнозу составит 522 миллиона тонн в 2021 году.
По итогам 2020 года в стране добыли 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.
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