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Глава Адыгеи поручил снизить ставку по налогу на имущество организаций

Глава Адыгеи поручил снизить ставку по налогу на имущество организаций - РИА Новости, 10.11.2021

Глава Адыгеи поручил снизить ставку по налогу на имущество организаций

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил кабмину проработать вопрос со снижением ставки по налогу на имущество организаций, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:39

2021-11-10T20:39

2021-11-10T20:39

республика адыгея

экономика

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил кабмину проработать вопрос со снижением ставки по налогу на имущество организаций, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Один из актуальных запросов бизнес-сообщества – это изменение размера процентной ставки по налогу на имущество, налагаемого на коммерческую недвижимость. В связи с этим я поручил Кабмину республики принять решения, направленные на снижение налоговых ставок", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.Отмечается, что такая мера уже применялась в прошлом году в рамках пакета экстренных мер поддержки для наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В частности, пониженная ставка по налогу на имущество организаций на 2020 год в размере 1% была введена в Адыгее для юрлиц, применяющих специальный налоговый режим, говорится в сообщении."Ситуация не позволяет промедлений, поэтому поставил задачу перед кабмином сделать все необходимое для принятия таких решений до 1 декабря", – рассказал Кумпилов.

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экономика, мурат кумпилов, россия