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В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме
В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме - РИА Новости, 10.11.2021
В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме
Работавшему в Мьянме американскому журналисту Дэнни Фенстеру, управляющему редактору мьянманского журнала и интернет-портала Frontier Myanmar, арестованному... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:50
2021-11-10T14:50
в мире
сша
мьянма
янгон (город)
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БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Работавшему в Мьянме американскому журналисту Дэнни Фенстеру, управляющему редактору мьянманского журнала и интернет-портала Frontier Myanmar, арестованному военными властями в мае 2021 года при попытке выехать из страны, предъявлены обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности.Об этом сообщает со ссылкой на адвоката Фенстера новостной интернет-портал Myanmar Now, в котором журналист работал корреспондентом и выпускающим редактором после переезда в Мьянму из США в 2019 – 2020 годах.Адвокат Тан Зо Аунг сообщил Myanmar Now, что в дополнение к первоначальному обвинению в антиправительственной агитации, по которому американский журналист был арестован, во вторник суд Западного округа города Янгона предъявил ему обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности.По словам адвоката, теперь 37-летний американец стал обвиняемым по пяти уголовным делам, так как в прошлом месяце к обвинению в антиправительственной агитации были добавлены еще два обвинения – в участии в незаконном сообществе и в нарушении иммиграционного режима.Новые обвинения в терроризме и подстрекательстве стали самыми серьезными в деле Фенстера, так как каждое из них предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, сообщает портал.Во вторник на заседании суда бывшие товарищи Фенстера по работе в издании Myanmar Now и жена журналиста давали показания о его непричастности к каким-либо редакционным решениям в период его работы в этом издании, лицензия которого на деятельность в качестве СМИ была отозвана военными властями Мьянмы в мае после публикации изданием серии репортажей с уличных протестов против военного правительства страны. Все обвинения в отношении Фенстера связаны с его прошлой работой в Myanmar Now, а не с более поздним периодом работы в качестве одного из руководителей редакции журнала Frontier Myanmar, сообщил порталу адвокат Тан Зо Аунг.В результате стресса, пережитого за время, прошедшее после ареста, у его 37-летнего подзащитного началась депрессия, и он вынужден принимать медицинские препараты, сообщил порталу адвокат.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации и арестовав гражданских лидеров и ряд членов парламента. Они обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке всеобщих выборов в ноябре 2020 года.Действия военных вызвали массовое протестное движение. После многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, протестующие перешел к вооруженной борьбе.Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений, взрывов самодельных бомб, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
https://ria.ru/20211029/myanma-1756904293.html
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в мире, сша, мьянма, янгон (город), национальная лига за демократию (нлд)
14:50 10.11.2021
 
В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме

Работавшему в Мьянме американскому журналисту предъявили обвинение в терроризме

© РИА Новости / Федор ВильнерКомплекс культовых сооружений Шведагон с одноименной почти стометровой позолоченной ступой в Янгоне
Комплекс культовых сооружений Шведагон с одноименной почти стометровой позолоченной ступой в Янгоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Федор Вильнер
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БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Работавшему в Мьянме американскому журналисту Дэнни Фенстеру, управляющему редактору мьянманского журнала и интернет-портала Frontier Myanmar, арестованному военными властями в мае 2021 года при попытке выехать из страны, предъявлены обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности.
Об этом сообщает со ссылкой на адвоката Фенстера новостной интернет-портал Myanmar Now, в котором журналист работал корреспондентом и выпускающим редактором после переезда в Мьянму из США в 2019 – 2020 годах.
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Адвокат Тан Зо Аунг сообщил Myanmar Now, что в дополнение к первоначальному обвинению в антиправительственной агитации, по которому американский журналист был арестован, во вторник суд Западного округа города Янгона предъявил ему обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности.
По словам адвоката, теперь 37-летний американец стал обвиняемым по пяти уголовным делам, так как в прошлом месяце к обвинению в антиправительственной агитации были добавлены еще два обвинения – в участии в незаконном сообществе и в нарушении иммиграционного режима.
Новые обвинения в терроризме и подстрекательстве стали самыми серьезными в деле Фенстера, так как каждое из них предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, сообщает портал.
Во вторник на заседании суда бывшие товарищи Фенстера по работе в издании Myanmar Now и жена журналиста давали показания о его непричастности к каким-либо редакционным решениям в период его работы в этом издании, лицензия которого на деятельность в качестве СМИ была отозвана военными властями Мьянмы в мае после публикации изданием серии репортажей с уличных протестов против военного правительства страны. Все обвинения в отношении Фенстера связаны с его прошлой работой в Myanmar Now, а не с более поздним периодом работы в качестве одного из руководителей редакции журнала Frontier Myanmar, сообщил порталу адвокат Тан Зо Аунг.
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В результате стресса, пережитого за время, прошедшее после ареста, у его 37-летнего подзащитного началась депрессия, и он вынужден принимать медицинские препараты, сообщил порталу адвокат.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации и арестовав гражданских лидеров и ряд членов парламента. Они обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке всеобщих выборов в ноябре 2020 года.
Действия военных вызвали массовое протестное движение. После многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, протестующие перешел к вооруженной борьбе.
Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений, взрывов самодельных бомб, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
 
В миреСШАМьянмаЯнгон (город)Национальная лига за демократию (НЛД)
 
 
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