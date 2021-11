https://ria.ru/20211110/myanma-1758405475.html

В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме

В Мьянме обвинили американского журналиста в терроризме

БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Работавшему в Мьянме американскому журналисту Дэнни Фенстеру, управляющему редактору мьянманского журнала и интернет-портала Frontier Myanmar, арестованному военными властями в мае 2021 года при попытке выехать из страны, предъявлены обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности.Об этом сообщает со ссылкой на адвоката Фенстера новостной интернет-портал Myanmar Now, в котором журналист работал корреспондентом и выпускающим редактором после переезда в Мьянму из США в 2019 – 2020 годах.Адвокат Тан Зо Аунг сообщил Myanmar Now, что в дополнение к первоначальному обвинению в антиправительственной агитации, по которому американский журналист был арестован, во вторник суд Западного округа города Янгона предъявил ему обвинения в терроризме и подстрекательстве к антиправительственной деятельности.По словам адвоката, теперь 37-летний американец стал обвиняемым по пяти уголовным делам, так как в прошлом месяце к обвинению в антиправительственной агитации были добавлены еще два обвинения – в участии в незаконном сообществе и в нарушении иммиграционного режима.Новые обвинения в терроризме и подстрекательстве стали самыми серьезными в деле Фенстера, так как каждое из них предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, сообщает портал.Во вторник на заседании суда бывшие товарищи Фенстера по работе в издании Myanmar Now и жена журналиста давали показания о его непричастности к каким-либо редакционным решениям в период его работы в этом издании, лицензия которого на деятельность в качестве СМИ была отозвана военными властями Мьянмы в мае после публикации изданием серии репортажей с уличных протестов против военного правительства страны. Все обвинения в отношении Фенстера связаны с его прошлой работой в Myanmar Now, а не с более поздним периодом работы в качестве одного из руководителей редакции журнала Frontier Myanmar, сообщил порталу адвокат Тан Зо Аунг.В результате стресса, пережитого за время, прошедшее после ареста, у его 37-летнего подзащитного началась депрессия, и он вынужден принимать медицинские препараты, сообщил порталу адвокат.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации и арестовав гражданских лидеров и ряд членов парламента. Они обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке всеобщих выборов в ноябре 2020 года.Действия военных вызвали массовое протестное движение. После многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, протестующие перешел к вооруженной борьбе.Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений, взрывов самодельных бомб, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.

в мире, сша, мьянма, янгон (город), национальная лига за демократию (нлд)