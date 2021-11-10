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Мосгордума поддержала законопроект о выплатах пожарным и спасателям
Мосгордума поддержала законопроект о выплатах пожарным и спасателям - РИА Новости, 10.11.2021
Мосгордума поддержала законопроект о выплатах пожарным и спасателям
В Мосгордуме поддержали законопроект о ежемесячных социальных выплатах пожарным и спасателям в Москве, решение принято на заседании Мосгордумы в среду. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:15
2021-11-10T12:16
общество
москва
московская городская дума
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кирилл щитов
алексей шапошников
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Мосгордуме поддержали законопроект о ежемесячных социальных выплатах пожарным и спасателям в Москве, решение принято на заседании Мосгордумы в среду.Мосгордума рассмотрела проект закона города Москвы "О внесении изменений в статью 21 закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы" и закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 "О пожарной безопасности в городе Москве"."На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы "О внесении изменений в статью 21 закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы" и закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 "О пожарной безопасности в городе Москве"…. За него - 43 депутата, против – нет, воздержавшихся – нет", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам голосования.Как сообщил редактор законопроекта, глава комиссии Кирилл Щитов, принятие данного закона позволит устранить возникшие правовые разночтения в области обеспечения пожарной безопасности, обеспечения социальных гарантий для спасателей городских аварийно-спасательных служб и формирований, и пожарных противопожарной службы Москвы и привести законодательство столицы в данной области в соответствие с федеральным.По словам Щитова, в федеральном законе "О страховых пенсиях" установлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости для: лиц, проработавших не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста; мужчин и женщин по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России. -0-
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общество, москва, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кирилл щитов, алексей шапошников
12:15 10.11.2021 (обновлено: 12:16 10.11.2021)
 
Мосгордума поддержала законопроект о выплатах пожарным и спасателям

В Мосгордуме поддержали законопроект о ежемесячных выплатах пожарным и спасателям

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Мосгордуме поддержали законопроект о ежемесячных социальных выплатах пожарным и спасателям в Москве, решение принято на заседании Мосгордумы в среду.
Мосгордума рассмотрела проект закона города Москвы "О внесении изменений в статью 21 закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы" и закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 "О пожарной безопасности в городе Москве".
"На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы "О внесении изменений в статью 21 закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы" и закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 "О пожарной безопасности в городе Москве"…. За него - 43 депутата, против – нет, воздержавшихся – нет", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам голосования.
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Как сообщил редактор законопроекта, глава комиссии Кирилл Щитов, принятие данного закона позволит устранить возникшие правовые разночтения в области обеспечения пожарной безопасности, обеспечения социальных гарантий для спасателей городских аварийно-спасательных служб и формирований, и пожарных противопожарной службы Москвы и привести законодательство столицы в данной области в соответствие с федеральным.
По словам Щитова, в федеральном законе "О страховых пенсиях" установлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости для: лиц, проработавших не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста; мужчин и женщин по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России. -0-
 
ОбществоМоскваМосковская городская думаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кирилл ЩитовАлексей Шапошников
 
 
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