https://ria.ru/20211110/minoborony-1758398249.html

В Белоруссии пообещали регулярные совместные полеты с Россией вдоль границы

В Белоруссии пообещали регулярные совместные полеты с Россией вдоль границы - РИА Новости, 10.11.2021

В Белоруссии пообещали регулярные совместные полеты с Россией вдоль границы

Совместные полеты авиации Белоруссии и России вдоль границы республики со среды будут выполняться на регулярной основе, заявили в минобороны Белоруссии. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:13

2021-11-10T14:13

2021-11-10T14:20

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Совместные полеты авиации Белоруссии и России вдоль границы республики со среды будут выполняться на регулярной основе, заявили в минобороны Белоруссии."Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России… Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у западных границ страны, ростом его группировки и числа военных учений. В ноябре командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил, что Белоруссия наблюдает значительное увеличение интенсивности полетов боевой и разведывательной иностранной авиации у своих границ.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210910/dezhurstvo-1749452958.html

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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии, воздушно-космические силы россии, россия