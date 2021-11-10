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Глава ЕК рассказала о готовности США ввести санкции против Белоруссии
Глава ЕК рассказала о готовности США ввести санкции против Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
Глава ЕК рассказала о готовности США ввести санкции против Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что США введут ограничительные меры против Белоруссии в начале... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:38
2021-11-10T20:38
2021-11-10T20:52
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что США введут ограничительные меры против Белоруссии в начале декабря, сообщил пресс-пул Белого дома.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, сша, белоруссия, еврокомиссия, минск, польша, джо байден, евросоюз, александр лукашенко, урсула фон дер ляйен, госпогранкомитет белоруссии, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:38 10.11.2021 (обновлено: 20:52 10.11.2021)
Глава ЕК рассказала о готовности США ввести санкции против Белоруссии
Глава ЕК рассказала о готовности США ввести санкции против Белоруссии в начале декабря