20:35 10.11.2021 (обновлено: 20:53 10.11.2021)
Евросоюз расширит санкции против Белоруссии
Глава Еврокомиссии: санкции против Минска будут расширены в начале следующей недели
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз расширит санкции против Белоруссии в начале следующей недели, сообщил пресс-пул Белого дома.
"ЕС расширит санкции против Белоруссии", - цитирует пресс-пул фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничительные меры будут введены в начале следующей недели и коснутся физических и юридических лиц.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.