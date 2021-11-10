https://ria.ru/20211110/migranty-1758470084.html

Евросоюз расширит санкции против Белоруссии

Евросоюз расширит санкции против Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021

Евросоюз расширит санкции против Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз расширит санкции против Белоруссии в начале следующей РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:35

2021-11-10T20:35

2021-11-10T20:53

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минск

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евросоюз

александр лукашенко

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз расширит санкции против Белоруссии в начале следующей недели, сообщил пресс-пул Белого дома."ЕС расширит санкции против Белоруссии", - цитирует пресс-пул фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничительные меры будут введены в начале следующей недели и коснутся физических и юридических лиц.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

https://ria.ru/20211110/merkel-1758424429.html

минск

белоруссия

польша

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