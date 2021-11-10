20:01 10.11.2021 (обновлено: 20:03 10.11.2021)
Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию, сообщили СМИ
Bloomberg: Путин и Меркель вновь обсудят Белоруссию из-за ситуации с нелегалами на границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй разговор может пройти через несколько часов, передает агентство Блумберг.
"Путин и Меркель снова обсудят Белоруссию через несколько часов". - говорится в сообщении агентства.
Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.