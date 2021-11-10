https://ria.ru/20211110/migranty-1758466979.html

Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию, сообщили СМИ

Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2021

Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию, сообщили СМИ

Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:01

2021-11-10T20:01

2021-11-10T20:03

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владимир путин

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евросоюз

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй разговор может пройти через несколько часов, передает агентство Блумберг."Путин и Меркель снова обсудят Белоруссию через несколько часов". - говорится в сообщении агентства.Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/frg-1758432390.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

белоруссия

минск

германия

польша

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в мире, белоруссия, минск, германия, польша, владимир путин, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии