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Около 8,5 тысячи военных будут контролировать границу Украины и Белоруссии
Около 8,5 тысячи военных будут контролировать границу Украины и Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
Около 8,5 тысячи военных будут контролировать границу Украины и Белоруссии
Безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:36
2021-11-10T20:06
в мире
украина
белоруссия
мвд украины
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
европа
минск
польша
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент, заявил заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, отметив, сил и средств достаточно.Он добавил, что, по данным украинских спецслужб, в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем Енин сказал, что глава МВД Денис Монастырский в четверг лично проверит меры по усилению охраны госграницы, в том числе фортификационные сооружения.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, украина, белоруссия, мвд украины, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, европа, минск, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, евгений енин, алексей данилов
19:36 10.11.2021 (обновлено: 20:06 10.11.2021)
 
Около 8,5 тысячи военных будут контролировать границу Украины и Белоруссии

Около 8,5 тысячи военных будут обеспечивать безопасность на границе Украины и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы во время раздачи гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы во время раздачи гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент, заявил заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, отметив, сил и средств достаточно.

"Эскалация этого кризиса может произойти в любой момент… Обеспечивать безопасность нашей границы будут около 8,5 тысяч военнослужащих. В первую очередь это государственная пограничная служба, это силы национальной гвардии, это национальная полиция", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Он добавил, что, по данным украинских спецслужб, в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем Енин сказал, что глава МВД Денис Монастырский в четверг лично проверит меры по усилению охраны госграницы, в том числе фортификационные сооружения.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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В миреУкраинаБелоруссияМВД УкраиныСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииЕвропаМинскПольшаАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииЕвгений ЕнинАлексей Данилов
 
 
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