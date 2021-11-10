https://ria.ru/20211110/migranty-1758410104.html

На границу прибыли еще около 400 беженцев с Ближнего Востока, сообщили СМИ

На границу прибыли еще около 400 беженцев с Ближнего Востока, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2021

На границу прибыли еще около 400 беженцев с Ближнего Востока, сообщили СМИ

На границу Белоруссии с Польшей прибыло еще около 400 беженцев с Ближнего Востока, сообщило в среду белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня". РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:09

2021-11-10T15:09

2021-11-10T15:13

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

минск

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. На границу Белоруссии с Польшей прибыло еще около 400 беженцев с Ближнего Востока, сообщило в среду белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня".В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.По его данным, "в настоящее время в лагере находится более 3 тысяч беженцев, среди которых почти 500 детей".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758397623.html

белоруссия

минск

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, минск, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии