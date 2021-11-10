15:09 10.11.2021 (обновлено: 15:13 10.11.2021)
На границу прибыли еще около 400 беженцев с Ближнего Востока, сообщили СМИ
"СБ.Беларусь сегодня": на границу прибыли еще около 400 беженцев с Ближнего Востока
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. На границу Белоруссии с Польшей прибыло еще около 400 беженцев с Ближнего Востока, сообщило в среду белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"На белорусско-польскую границу продолжают прибывать беженцы. Буквально час назад сюда прибыло еще около 400 человек", - говорится в сообщении на сайте издания.
По его данным, "в настоящее время в лагере находится более 3 тысяч беженцев, среди которых почти 500 детей".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.