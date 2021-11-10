Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии
Климкин призвал Киев добиваться гарантий от ЕС в случае наплыва беженцев из Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Киеву стоит провести консультации с Польшей, Литвой, Латвией и ЕС для выработки общей стратегии по ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской границе, Евросоюз должен дать гарантии Украине, что поможет с беженцами, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин.
СНБО Украины в среду проведёт заседание, которые будет посвящено ситуации на белорусско-польской границе.
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"Проведение СНБО по российской спецоперации с беженцами в Беларуси – это правильная история… Но заседание СНБО следовало провести после встреч секретарей советов безопасности. Как минимум Украины, Польши, Литвы и Латвии с участием Брюсселя. Чтобы выйти с общей позицией и общей стратегией. Чтобы нам срочно помогли так же, как помогут членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами - либо возьмут в ЕС, либо помогут отправить домой. Вот для меня и называется солидарность с Евросоюзом, без которой нет евроинтеграции", - написал Климкин на своей странице в Facebook.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.