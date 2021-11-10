https://ria.ru/20211110/migranty-1758403669.html

Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии

Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021

Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии

Киеву стоит провести консультации с Польшей, Литвой, Латвией и ЕС для выработки общей стратегии по ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:42

2021-11-10T14:42

2021-11-10T14:42

в мире

украина

белоруссия

евросоюз

павел климкин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Киеву стоит провести консультации с Польшей, Литвой, Латвией и ЕС для выработки общей стратегии по ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской границе, Евросоюз должен дать гарантии Украине, что поможет с беженцами, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин.СНБО Украины в среду проведёт заседание, которые будет посвящено ситуации на белорусско-польской границе."Проведение СНБО по российской спецоперации с беженцами в Беларуси – это правильная история… Но заседание СНБО следовало провести после встреч секретарей советов безопасности. Как минимум Украины, Польши, Литвы и Латвии с участием Брюсселя. Чтобы выйти с общей позицией и общей стратегией. Чтобы нам срочно помогли так же, как помогут членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами - либо возьмут в ЕС, либо помогут отправить домой. Вот для меня и называется солидарность с Евросоюзом, без которой нет евроинтеграции", - написал Климкин на своей странице в Facebook.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

украина

белоруссия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T14:42 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, белоруссия, евросоюз, павел климкин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии