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https://ria.ru/20211110/migranty-1758403669.html
Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии
Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии
Киеву стоит провести консультации с Польшей, Литвой, Латвией и ЕС для выработки общей стратегии по ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:42
2021-11-10T14:42
в мире
украина
белоруссия
евросоюз
павел климкин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Киеву стоит провести консультации с Польшей, Литвой, Латвией и ЕС для выработки общей стратегии по ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской границе, Евросоюз должен дать гарантии Украине, что поможет с беженцами, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин.СНБО Украины в среду проведёт заседание, которые будет посвящено ситуации на белорусско-польской границе."Проведение СНБО по российской спецоперации с беженцами в Беларуси – это правильная история… Но заседание СНБО следовало провести после встреч секретарей советов безопасности. Как минимум Украины, Польши, Литвы и Латвии с участием Брюсселя. Чтобы выйти с общей позицией и общей стратегией. Чтобы нам срочно помогли так же, как помогут членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами - либо возьмут в ЕС, либо помогут отправить домой. Вот для меня и называется солидарность с Евросоюзом, без которой нет евроинтеграции", - написал Климкин на своей странице в Facebook.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, украина, белоруссия, евросоюз, павел климкин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:42 10.11.2021
 
Климкин дал совет Киеву на случай наплыва беженцев из Белоруссии

Климкин призвал Киев добиваться гарантий от ЕС в случае наплыва беженцев из Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Киеву стоит провести консультации с Польшей, Литвой, Латвией и ЕС для выработки общей стратегии по ситуации с ближневосточными мигрантами на белорусско-польской границе, Евросоюз должен дать гарантии Украине, что поможет с беженцами, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин.
СНБО Украины в среду проведёт заседание, которые будет посвящено ситуации на белорусско-польской границе.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ против беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 21:51
"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей
"Проведение СНБО по российской спецоперации с беженцами в Беларуси – это правильная история… Но заседание СНБО следовало провести после встреч секретарей советов безопасности. Как минимум Украины, Польши, Литвы и Латвии с участием Брюсселя. Чтобы выйти с общей позицией и общей стратегией. Чтобы нам срочно помогли так же, как помогут членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами - либо возьмут в ЕС, либо помогут отправить домой. Вот для меня и называется солидарность с Евросоюзом, без которой нет евроинтеграции", - написал Климкин на своей странице в Facebook.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреУкраинаБелоруссияЕвросоюзПавел КлимкинСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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