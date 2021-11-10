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https://ria.ru/20211110/migranty-1758368207.html
Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры - РИА Новости, 10.11.2021
Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
Сложившаяся на границе Польши и Белоруссии ситуация с мигрантами стала итогом политической игры государств, надо искать гуманитарное решение проблемы, заявил... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:04
2021-11-10T14:07
в мире
оон
греция
марокко
врачи без границ
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
парламентское собрание союза беларуси и россии
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АФИНЫ, 10 ноя – РИА Новости. Сложившаяся на границе Польши и Белоруссии ситуация с мигрантами стала итогом политической игры государств, надо искать гуманитарное решение проблемы, заявил РИА Новости исполнительный директор гуманитарной организации INTERSOS Hellas Апостолос Веизис.Он много лет занимается проблемами беженцев, возглавлял греческое отделение организации "Врачи без границ", работал в лагерях беженцев в разных странах, в том числе в России.В понедельник многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Сейчас перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.По словам Веизиса, из организации INTERSOS Hellas никто сейчас не работает на польско-белорусской границе, информацию он получает от коллег с места."Таких ситуаций мы будем видеть все больше и больше. Мы видели такую ситуацию и на границе между Марокко и Испанией, между Грецией и Турцией. Мы видели это и внутри Европы, между Сербией и Венгрией в 2015 году", - сказал Веизис.По его словам, в таких ситуациях надо искать гуманитарное решение, а не использовать полицию и Frontex."Нужно смотреть на людей, которых надо защитить, потому что они беженцы и у них война. Нужно изучить, какие легальные, законные пути есть для этих людей уйти от войны. Когда ты закрываешь все пути для людей, которые хотят защитить себя и семью, складываются такие ситуации. И когда государства играют друг с другом в политические игры, получается такая ситуация. Когда я слышу, что Белоруссия делает это против Европы, а Турция против Греции, у меня возникает самый важный вопрос – что нужно сделать для этих женщин и детей, которые на дороге?", - сказал Веизис.Руководитель организации напомнил, что есть Женевская конвенция 1951 года и протокол ООН 1967 года по статусу беженцев."Каждый человек может запросить убежище. Проблема в том, что они не могут законным путем приехать на границу и просить убежище. Если бы была такая возможность, люди, конечно, ехали бы по нормальной дороге. Сейчас они идут другими путями, очень сложными. Государство говорит, что "это игры Белоруссии, это игры Турции, это игры Марокко" и так далее, но люди в данной момент оказались на границе в сложной ситуации. Люди умирают, есть больные, на улице женщины и дети. И решается это не через полицию, армию или пограничников. Нужно думать о политическом лечении проблемы", - сказал Веизис."Второе – это политический вопрос, и надо обсуждать, как организовать помощь беженцам. Если такая ситуация сложилась в Европе или в Америке, значит, для этого есть какая-то причина, почему люди бегут", - отметил он.Эксперт привел данные ООН - сейчас в мире примерно 84 миллиона беженцев."И эти 84 миллиона не на границе Польши и Белоруссии, не на границе Греции и Турции или Болгарии и Турции. Они по всему миру, и в самых бедных государствах. То, что мы видим, это политическая игра. И я не думаю, что надо представлять ситуацию как кризис. Кризис – это когда государство не решает проблем. К сожалению, государство играет с людьми и их мечтой", - заметил он.
https://ria.ru/20211109/migranty-1758288367.html
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марокко
россия
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в мире, оон, греция, марокко, врачи без границ, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:04 10.11.2021 (обновлено: 14:07 10.11.2021)
 
Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры

Эксперт: сложившаяся ситуация с мигрантами стала итогом политической игры

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Дети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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АФИНЫ, 10 ноя – РИА Новости. Сложившаяся на границе Польши и Белоруссии ситуация с мигрантами стала итогом политической игры государств, надо искать гуманитарное решение проблемы, заявил РИА Новости исполнительный директор гуманитарной организации INTERSOS Hellas Апостолос Веизис.
Он много лет занимается проблемами беженцев, возглавлял греческое отделение организации "Врачи без границ", работал в лагерях беженцев в разных странах, в том числе в России.
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В понедельник многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Сейчас перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
По словам Веизиса, из организации INTERSOS Hellas никто сейчас не работает на польско-белорусской границе, информацию он получает от коллег с места.
"Таких ситуаций мы будем видеть все больше и больше. Мы видели такую ситуацию и на границе между Марокко и Испанией, между Грецией и Турцией. Мы видели это и внутри Европы, между Сербией и Венгрией в 2015 году", - сказал Веизис.
По его словам, в таких ситуациях надо искать гуманитарное решение, а не использовать полицию и Frontex.
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"Нужно смотреть на людей, которых надо защитить, потому что они беженцы и у них война. Нужно изучить, какие легальные, законные пути есть для этих людей уйти от войны. Когда ты закрываешь все пути для людей, которые хотят защитить себя и семью, складываются такие ситуации. И когда государства играют друг с другом в политические игры, получается такая ситуация. Когда я слышу, что Белоруссия делает это против Европы, а Турция против Греции, у меня возникает самый важный вопрос – что нужно сделать для этих женщин и детей, которые на дороге?", - сказал Веизис.
Руководитель организации напомнил, что есть Женевская конвенция 1951 года и протокол ООН 1967 года по статусу беженцев.
"Каждый человек может запросить убежище. Проблема в том, что они не могут законным путем приехать на границу и просить убежище. Если бы была такая возможность, люди, конечно, ехали бы по нормальной дороге. Сейчас они идут другими путями, очень сложными. Государство говорит, что "это игры Белоруссии, это игры Турции, это игры Марокко" и так далее, но люди в данной момент оказались на границе в сложной ситуации. Люди умирают, есть больные, на улице женщины и дети. И решается это не через полицию, армию или пограничников. Нужно думать о политическом лечении проблемы", - сказал Веизис.
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"Второе – это политический вопрос, и надо обсуждать, как организовать помощь беженцам. Если такая ситуация сложилась в Европе или в Америке, значит, для этого есть какая-то причина, почему люди бегут", - отметил он.
Эксперт привел данные ООН - сейчас в мире примерно 84 миллиона беженцев.
"И эти 84 миллиона не на границе Польши и Белоруссии, не на границе Греции и Турции или Болгарии и Турции. Они по всему миру, и в самых бедных государствах. То, что мы видим, это политическая игра. И я не думаю, что надо представлять ситуацию как кризис. Кризис – это когда государство не решает проблем. К сожалению, государство играет с людьми и их мечтой", - заметил он.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреООНГрецияМароккоВрачи без границРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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