11:50 10.11.2021 (обновлено: 11:55 10.11.2021)
В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
МИД Литвы: пограничники не будут стрелять по мигрантам
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заместитель министра МИД Литвы Мантас Адоменас обещает, что сотрудники литовской погранслужбы не будут стрелять по беженцам, но имеют сценарий на случай "прорыва зеленых человечков с оружием", под которыми подразумевает белорусских пограничников.
"Если будут прорываться люди с оружием, какие-то "зеленые человечки", то да, конечно, такой сценарий тоже имеется ввиду", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".
На вопрос ведущего, будут ли пограничники стрелять по агрессивно настроенным беженцам, Адоменас ответил: "Конечно, нет". Впрочем, мигранты тоже настроены мирно, отметил он.
"Единственные агрессивные в этом случае - это белорусские пограничники, спецслужбы, которые грозят тем же курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС, тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу", - утверждает Адоменас.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.