https://ria.ru/20211110/migranty-1758364381.html

В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам

В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам - РИА Новости, 10.11.2021

В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам

Заместитель министра МИД Литвы Мантас Адоменас обещает, что сотрудники литовской погранслужбы не будут стрелять по беженцам, но имеют сценарий на случай... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:50

2021-11-10T11:50

2021-11-10T11:55

в мире

литва

мид литвы

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заместитель министра МИД Литвы Мантас Адоменас обещает, что сотрудники литовской погранслужбы не будут стрелять по беженцам, но имеют сценарий на случай "прорыва зеленых человечков с оружием", под которыми подразумевает белорусских пограничников."Если будут прорываться люди с оружием, какие-то "зеленые человечки", то да, конечно, такой сценарий тоже имеется ввиду", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".На вопрос ведущего, будут ли пограничники стрелять по агрессивно настроенным беженцам, Адоменас ответил: "Конечно, нет". Впрочем, мигранты тоже настроены мирно, отметил он."Единственные агрессивные в этом случае - это белорусские пограничники, спецслужбы, которые грозят тем же курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС, тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу", - утверждает Адоменас.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/litva-1758309842.html

https://ria.ru/20211110/migranty-1758351402.html

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, мид литвы, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии