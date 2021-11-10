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Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты
Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты - РИА Новости, 10.11.2021
Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис: Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:54
2021-11-10T12:54
2021-11-10T15:57
инфографика
в мире
литва
белоруссия
латвия
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
беженцы
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В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис: Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. Восьмого ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока.Мигранты предприняли ряд попыток прорваться через проволочное заграждение, в ответ польские силовики выставили оцепление и начали отгонять беженцев, используя в том числе слезоточивый газ. Те, кому не удалось попасть в Евросоюз, разбили палаточный лагерь около погранперехода "Брюзги".Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в настоящее время у Минска нет возможности сдерживать поток нелегалов. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и в чем их конечная цель.
литва
белоруссия
латвия
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ирак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-10T12:54
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, латвия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, беженцы, общество, миграция, сирия, ирак, афганистан, польша, видео
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис: Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. Восьмого ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока.
Мигранты предприняли ряд попыток прорваться через проволочное заграждение, в ответ польские силовики выставили оцепление и начали отгонять беженцев, используя в том числе слезоточивый газ. Те, кому не удалось попасть в Евросоюз, разбили палаточный лагерь около погранперехода "Брюзги".
Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в настоящее время у Минска нет возможности сдерживать поток нелегалов. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и в чем их конечная цель.