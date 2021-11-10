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Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты

Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты - РИА Новости, 10.11.2021

Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты

В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис: Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются... РИА Новости, 10.11.2021

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инфографика

в мире

литва

белоруссия

латвия

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

беженцы

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В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис: Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. Восьмого ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока.Мигранты предприняли ряд попыток прорваться через проволочное заграждение, в ответ польские силовики выставили оцепление и начали отгонять беженцев, используя в том числе слезоточивый газ. Те, кому не удалось попасть в Евросоюз, разбили палаточный лагерь около погранперехода "Брюзги".Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в настоящее время у Минска нет возможности сдерживать поток нелегалов. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и в чем их конечная цель.

литва

белоруссия

латвия

сирия

ирак

афганистан

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T12:54 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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