https://ria.ru/20211110/mid-1758466039.html

В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам

В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам - РИА Новости, 10.11.2021

В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам

Власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией, заявила... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:54

2021-11-10T19:54

2021-11-10T20:11

в мире

белоруссия

польша

россия

варшава

мария захарова

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.По данным польской стороны, за минувшие сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу, за пособничество в нелегальной миграции били задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы).

https://ria.ru/20211110/frg-1758435144.html

белоруссия

польша

россия

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, россия, варшава, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии