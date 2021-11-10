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В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам
В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам
Власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией, заявила... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:54
2021-11-10T20:11
в мире
белоруссия
польша
россия
варшава
мария захарова
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.По данным польской стороны, за минувшие сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу, за пособничество в нелегальной миграции били задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы).
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в мире, белоруссия, польша, россия, варшава, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:54 10.11.2021 (обновлено: 20:11 10.11.2021)
 
В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам

МИД: Польша не уведомляла о задержании россиянина за пособничество нелегальным мигрантам

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.
"На вторую половину дня среды, действительно мы видели эту информацию в средствах массовой информации, но официальные польские власти наше посольство не уведомляли. Наше посольство пытается эту ситуацию прояснить. Соответствующий запрос направили польской стороне", - сказала Захарова в эфире телеканала "РБК".
По данным польской стороны, за минувшие сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу, за пособничество в нелегальной миграции били задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы).
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В миреБелоруссияПольшаРоссияВаршаваМария ЗахароваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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