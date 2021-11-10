https://ria.ru/20211110/mid-1758466039.html
В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам
В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам
Власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией, заявила... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:54
2021-11-10T19:54
2021-11-10T20:11
в мире
белоруссия
польша
россия
варшава
мария захарова
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.По данным польской стороны, за минувшие сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу, за пособничество в нелегальной миграции били задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы).
https://ria.ru/20211110/frg-1758435144.html
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в мире, белоруссия, польша, россия, варшава, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:54 10.11.2021 (обновлено: 20:11 10.11.2021)
В МИД не получали уведомления о задержании россиянина за помощь нелегалам
МИД: Польша не уведомляла о задержании россиянина за пособничество нелегальным мигрантам