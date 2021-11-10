https://ria.ru/20211110/mid-1758337105.html

Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде

Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде - РИА Новости, 10.11.2021

Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде

МИД России видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, будет прорабатывать с канадской стороной вопрос открытия консульства в Ванкувере, РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:23

2021-11-10T09:23

2021-11-10T09:23

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канада

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. МИД России видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, будет прорабатывать с канадской стороной вопрос открытия консульства в Ванкувере, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.По его словам, "поддержание непрерывного диалога вопреки любым обстоятельствам – суть дипломатической работы", российские "дипломаты в Оттаве, Монреале и Торонто продолжают на ежедневной основе взаимодействовать с канадскими коллегами". Он рассказал, что "консульские сотрудники исполняли свои обязанности, несмотря на пандемию"."Осуществляем прием граждан в генконсульстве и консульском отделе посольства, возобновляем выезд консульских групп в крупные города с большим присутствием русской общины – такие как Ванкувер, Галифакс, Виндзор, Эдмонтон, Калгари, Виннипег. Конечно, большую помощь нам оказывают почетные консулы в Сент-Джонсе, Ванкувере и Виндзоре", - рассказал высокопоставленный дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/kitay-1598755584.html

ванкувер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ванкувер, канада, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия