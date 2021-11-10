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Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде
Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде - РИА Новости, 10.11.2021
Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде
МИД России видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, будет прорабатывать с канадской стороной вопрос открытия консульства в Ванкувере, РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:23
2021-11-10T09:23
в мире
ванкувер
канада
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. МИД России видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, будет прорабатывать с канадской стороной вопрос открытия консульства в Ванкувере, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.По его словам, "поддержание непрерывного диалога вопреки любым обстоятельствам – суть дипломатической работы", российские "дипломаты в Оттаве, Монреале и Торонто продолжают на ежедневной основе взаимодействовать с канадскими коллегами". Он рассказал, что "консульские сотрудники исполняли свои обязанности, несмотря на пандемию"."Осуществляем прием граждан в генконсульстве и консульском отделе посольства, возобновляем выезд консульских групп в крупные города с большим присутствием русской общины – такие как Ванкувер, Галифакс, Виндзор, Эдмонтон, Калгари, Виннипег. Конечно, большую помощь нам оказывают почетные консулы в Сент-Джонсе, Ванкувере и Виндзоре", - рассказал высокопоставленный дипломат.
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в мире, ванкувер, канада, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
09:23 10.11.2021
 
Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде

Посол Степанов: МИД России проработает вопрос открытия консульства в Ванкувере

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Канады Марк Гарно во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Канады Марк Гарно во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. МИД России видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, будет прорабатывать с канадской стороной вопрос открытия консульства в Ванкувере, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"На наш взгляд, объективно назрела необходимость расширения нашего консульского присутствия (в Канаде - ред.). Будем прорабатывать с канадской стороной возможность открытия такого пункта в Ванкувере. Это одна из важных практических задач", - сказал посол.
По его словам, "поддержание непрерывного диалога вопреки любым обстоятельствам – суть дипломатической работы", российские "дипломаты в Оттаве, Монреале и Торонто продолжают на ежедневной основе взаимодействовать с канадскими коллегами". Он рассказал, что "консульские сотрудники исполняли свои обязанности, несмотря на пандемию".
"Осуществляем прием граждан в генконсульстве и консульском отделе посольства, возобновляем выезд консульских групп в крупные города с большим присутствием русской общины – такие как Ванкувер, Галифакс, Виндзор, Эдмонтон, Калгари, Виннипег. Конечно, большую помощь нам оказывают почетные консулы в Сент-Джонсе, Ванкувере и Виндзоре", - рассказал высокопоставленный дипломат.
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В миреВанкуверКанадаМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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