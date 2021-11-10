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Ростовская область
https://ria.ru/20211110/meropriyatiya-1758447417.html
В Ростовской области пройдет более 400 мероприятий к 350-летию Петра I
В Ростовской области пройдет более 400 мероприятий к 350-летию Петра I - РИА Новости, 10.11.2021
В Ростовской области пройдет более 400 мероприятий к 350-летию Петра I
Более 400 тематических мероприятий запланировано в Ростовской области на 2022 год к 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:01
2021-11-10T18:01
ростовская область
история
ростовская область
владимир путин
василий голубев
петр i
дон
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Более 400 тематических мероприятий запланировано в Ростовской области на 2022 год к 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил губернатор региона Василий Голубев на пленарном заседании XXVI Димитриевских образовательных чтений в среду.Согласно указу президента России Владимира Путина, Голубев вошел в состав оргкомитета по празднованию 350-летия Петра I. По словам губернатора, Ростовская область занимает особое место среди 60 регионов, связанных с именем Петра. В области произошло множество исторических событий, в частности, первый салют, посвященный взятию Азова, строительство Троицкой крепости, давшей начало Таганрогу."Более 400 мероприятий намечено провести в муниципальных образованиях Дона. Среди них – фестиваль военно-исторических клубов "Осада Азова", научно-практическая конференция "Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге", фестиваль фейерверков "Первый салют Петра I", - сказал Голубев.Кроме того, в 2022 году в Азовском и Таганрогском музеях-заповедниках откроются тематические выставки. Разделом, посвященным Петру I и донским казакам, будет дополнена основная экспозиция Старочеркасского музея.Одной из тем состоявшегося форума стало образование, которое, по мнению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, не отделимо от воспитания. "Воспитание должно строиться не на принципах поучительства и навязывания своего мнения сверху, а на принципах доброго уважительного собеседничества, разговора с современной молодежью", - сказал митрополит журналистам.Он отметил, что самой большой проблемой для подрастающего поколения стала жизнь с готовыми ответами, из интернета и других источников. По его мнению, нужно учить детей глубокому анализу истории и ситуаций.
https://ria.ru/20211102/diktant-1757419361.html
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история, ростовская область, владимир путин, василий голубев, петр i, дон, россия
18:01 10.11.2021
 
В Ростовской области пройдет более 400 мероприятий к 350-летию Петра I

Более 400 мероприятий к 350-летию Петра I пройдет в Ростовской области в 2022 году

© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Более 400 тематических мероприятий запланировано в Ростовской области на 2022 год к 350-летию со дня рождения Петра I, сообщил губернатор региона Василий Голубев на пленарном заседании XXVI Димитриевских образовательных чтений в среду.
Согласно указу президента России Владимира Путина, Голубев вошел в состав оргкомитета по празднованию 350-летия Петра I. По словам губернатора, Ростовская область занимает особое место среди 60 регионов, связанных с именем Петра. В области произошло множество исторических событий, в частности, первый салют, посвященный взятию Азова, строительство Троицкой крепости, давшей начало Таганрогу.
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"Более 400 мероприятий намечено провести в муниципальных образованиях Дона. Среди них – фестиваль военно-исторических клубов "Осада Азова", научно-практическая конференция "Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге", фестиваль фейерверков "Первый салют Петра I", - сказал Голубев.
Кроме того, в 2022 году в Азовском и Таганрогском музеях-заповедниках откроются тематические выставки. Разделом, посвященным Петру I и донским казакам, будет дополнена основная экспозиция Старочеркасского музея.
Одной из тем состоявшегося форума стало образование, которое, по мнению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, не отделимо от воспитания. "Воспитание должно строиться не на принципах поучительства и навязывания своего мнения сверху, а на принципах доброго уважительного собеседничества, разговора с современной молодежью", - сказал митрополит журналистам.
Он отметил, что самой большой проблемой для подрастающего поколения стала жизнь с готовыми ответами, из интернета и других источников. По его мнению, нужно учить детей глубокому анализу истории и ситуаций.
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Ростовская областьисторияРостовская областьВладимир ПутинВасилий ГолубевПетр IДонРоссия
 
 
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