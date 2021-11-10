https://ria.ru/20211110/lyubimov-1758431162.html
Любимов: Рязань надеется на интерес к своей продукции в Узбекистане
Любимов: Рязань надеется на интерес к своей продукции в Узбекистане - РИА Новости, 10.11.2021
Любимов: Рязань надеется на интерес к своей продукции в Узбекистане
Рязанская область рассчитывает, что ее продукция вызовет интерес у бизнес-сообщества Узбекистана, заявил в среду губернатор Николай Любимов в ходе круглого... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:44
2021-11-10T16:44
2021-11-10T16:56
рязанская область
рязанская область
узбекистан
ташкент
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Рязанская область рассчитывает, что ее продукция вызовет интерес у бизнес-сообщества Узбекистана, заявил в среду губернатор Николай Любимов в ходе круглого стола с деловыми кругами Узбекистана.Заседание состоялось в рамках открытия шоу-рума предприятий Рязанской области в Ташкенте. Николай Любимов поблагодарил участников мероприятия за готовность заявить о своих бизнес-интересах, о желании развивать и укреплять взаимовыгодное партнерство. Губернатор отметил, что для рязанского региона проведение бизнес-миссий стало регулярной практикой, поскольку прямое общение – самое эффективное."Несмотря на границы, языковые и культурные различия, общего у нас гораздо больше. Мы все хотим процветания нашим землям, благополучия жителям. И, конечно, развития бизнеса, которое является основным условием экономического и социального роста, самым мощным механизмом развития любой территории. Сильный бизнес – сильный регион. Мы придерживаемся именно такой формулы. Уверен, она близка и вам", – сказал Любимов.Губернатор отметил, что в Рязанской области реализуется широкий набор мер господдержки бизнеса, благодаря которым, в том числе, предпринимателям доступны возможности расширения географии экспорта, участие в выставочных мероприятиях, прямое общение В2В, а также участие в таких проектах, как мобильный шоу-рум."Шоу-рум будет работать в течение двух месяцев. Здесь пройдут и презентации, и переговоры. Мы очень рассчитываем на то, что предложения и продукция рязанских производителей вызовут интерес у их ташкентских коллег", – добавил Любимов.Представители деловых кругов Узбекистана были проинформированы о деятельности ряда рязанских предприятий – участников бизнес-миссии, также состоялись деловые переговоры предпринимателей Узбекистана и Рязанской области, в том числе в формате видеоконференцсвязи."Старт хороший. Для нас это серьезная возможность привлечь к взаимовыгодному сотрудничеству бизнес Узбекистана. В рамках переговоров его представители смогли обсудить с предпринимателями Рязанской области вопросы развития партнерских отношений. Это очень важно, поскольку направлений взаимодействия очень много, в том числе в строительстве. Сейчас в Ташкенте стройка идет масштабными темпами. И я уверен, что наша продукция займет достойное место", - прокомментировал Николай Любимов работу бизнес-миссии Рязанской области в первый день.Он также отметил, что есть предложения у рязанских производителей радиоэлектроники, детских товаров, оборудования для рыбоводства и пищевой промышленности."Самое главное, что мы привезли сюда тех, кто хочет найти себе партнера и в Узбекистане, и здесь есть спрос на их товары", - подытожил Любимов.
https://ria.ru/20211110/lyubimov-1758417580.html
https://ria.ru/20211107/ogranicheniya-1757943480.html
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рязанская область, узбекистан, ташкент, николай любимов
16:44 10.11.2021 (обновлено: 16:56 10.11.2021)
Любимов: Рязань надеется на интерес к своей продукции в Узбекистане
Любимов: Рязанская область надеется на интерес к своей продукции со стороны Узбекистана
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Рязанская область
рассчитывает, что ее продукция вызовет интерес у бизнес-сообщества Узбекистана
, заявил в среду губернатор Николай Любимов
в ходе круглого стола с деловыми кругами Узбекистана.
Заседание состоялось в рамках открытия шоу-рума предприятий Рязанской области в Ташкенте
. Николай Любимов поблагодарил участников мероприятия за готовность заявить о своих бизнес-интересах, о желании развивать и укреплять взаимовыгодное партнерство. Губернатор отметил, что для рязанского региона проведение бизнес-миссий стало регулярной практикой, поскольку прямое общение – самое эффективное.
"Несмотря на границы, языковые и культурные различия, общего у нас гораздо больше. Мы все хотим процветания нашим землям, благополучия жителям. И, конечно, развития бизнеса, которое является основным условием экономического и социального роста, самым мощным механизмом развития любой территории. Сильный бизнес – сильный регион. Мы придерживаемся именно такой формулы. Уверен, она близка и вам", – сказал Любимов.
Губернатор отметил, что в Рязанской области реализуется широкий набор мер господдержки бизнеса, благодаря которым, в том числе, предпринимателям доступны возможности расширения географии экспорта, участие в выставочных мероприятиях, прямое общение В2В, а также участие в таких проектах, как мобильный шоу-рум.
"Шоу-рум будет работать в течение двух месяцев. Здесь пройдут и презентации, и переговоры. Мы очень рассчитываем на то, что предложения и продукция рязанских производителей вызовут интерес у их ташкентских коллег", – добавил Любимов.
Представители деловых кругов Узбекистана были проинформированы о деятельности ряда рязанских предприятий – участников бизнес-миссии, также состоялись деловые переговоры предпринимателей Узбекистана и Рязанской области, в том числе в формате видеоконференцсвязи.
"Старт хороший. Для нас это серьезная возможность привлечь к взаимовыгодному сотрудничеству бизнес Узбекистана. В рамках переговоров его представители смогли обсудить с предпринимателями Рязанской области вопросы развития партнерских отношений. Это очень важно, поскольку направлений взаимодействия очень много, в том числе в строительстве. Сейчас в Ташкенте стройка идет масштабными темпами. И я уверен, что наша продукция займет достойное место", - прокомментировал Николай Любимов работу бизнес-миссии Рязанской области в первый день.
Он также отметил, что есть предложения у рязанских производителей радиоэлектроники, детских товаров, оборудования для рыбоводства и пищевой промышленности.
"Самое главное, что мы привезли сюда тех, кто хочет найти себе партнера и в Узбекистане, и здесь есть спрос на их товары", - подытожил Любимов.