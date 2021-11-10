https://ria.ru/20211110/lyubimov-1758417580.html
Любимов назвал Узбекистан стратегическим партнером Рязанской области
Любимов назвал Узбекистан стратегическим партнером Рязанской области - РИА Новости, 10.11.2021
Любимов назвал Узбекистан стратегическим партнером Рязанской области
Рязанская область заинтересована в укреплении своих позиций в Узбекистане, заявил губернатор Николай Любимов в ходе поездки в Ташкент в рамках бизнес-миссии. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:36
2021-11-10T15:36
2021-11-10T15:36
рязанская область
рязань
бухара
ташкент
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Рязанская область заинтересована в укреплении своих позиций в Узбекистане, заявил губернатор Николай Любимов в ходе поездки в Ташкент в рамках бизнес-миссии.Любимов принял участие в ходе церемонии открытия шоу-рума предприятий Рязанской области в Узбекистане, которая состоялась 10 ноября. Шоу-рум рязанских предприятий включает 500 наименований продукции 56 компаний региона, в том числе производящих строительные изделия, детские автокресла, пищевое оборудование.Он отметил, что в шоу-руме предусмотрена быстрая и удобная коммуникация по видеоконференцсвязи с отделами продаж рязанских участников проекта."Таким образом мы хотели на деле продемонстрировать всю серьезность наших намерений и нашу заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Рязани и Ташкента", - добавил Любимов.Также губернатор встретился с хокимом (главой администрации) Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Стороны обсудили вопросы развития партнерства в экономической, социальной, культурной сферах. Особое внимание Николай Любимов акцентировал на взаимодействии в сфере туризма, отметив перспективность этого направления для обеих сторон, в том числе для укрепления межкультурного диалога."У нас в целом традиционно проживает достаточно много этнических узбеков. Именно поэтому узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" – самая заметная и активная среди всех диаспор. В мае этого года ее активисты организовали для всех желающих рязанцев экспедицию в Узбекистан "По следам Сергея Есенина", нашего знаменитого земляка. Чтобы познакомиться с есенинскими местами, они побывали в Ташкенте, в Самарканде, в Бухаре. Я считаю, что это прекрасная инициатива. И такого рода проекты мы готовы не просто поддерживать, но и масштабировать", – сказал Любимов.Губернатор отметил большую заинтересованность в развитии торгово-экономического партнерства со столицей Узбекистана."Мы крайне заинтересованы в укреплении наших позиций в Ташкенте. В планах у нас дальнейшее расширение сфер присутствия на узбекском рынке и развитие новых форматов взаимодействия", - сказал Любимов.По его словам, масштаб сотрудничества может быть расширен и за счет организации отраслевых реверсных бизнес-миссий. Любимов добавил, что рязанская сторона готова сесть за стол переговоров, подписать соответствующие соглашения и взять на себя паритетную часть в организации таких визитов."Мы готовы работать с Рязанской областью со всех сферах. Мы за развитие и укрепление взаимодействия в экономике, образовании, культуре. Инициативы, озвученные сегодня губернатором Николаем Любимовым, мы поддерживаем и окажем необходимое содействие в их реализации", – сказал Джахонгир Артыкходжаев.
https://ria.ru/20211106/mirzieev-1757854624.html
https://ria.ru/20211022/sng-1755805677.html
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рязань, бухара, ташкент, николай любимов
Любимов назвал Узбекистан стратегическим партнером Рязанской области
Николай Любимов: Узбекистан является стратегическим партнером Рязанской области
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Рязанская область
заинтересована в укреплении своих позиций в Узбекистане
, заявил губернатор Николай Любимов
в ходе поездки в Ташкент
в рамках бизнес-миссии.
Любимов принял участие в ходе церемонии открытия шоу-рума предприятий Рязанской области в Узбекистане, которая состоялась 10 ноября. Шоу-рум рязанских предприятий включает 500 наименований продукции 56 компаний региона, в том числе производящих строительные изделия, детские автокресла, пищевое оборудование.
"В самом центре Ташкента мы открываем мобильный шоу-рум продукции рязанских предприятий. Это наш новый формат развития экспорта, установления деловых контактов, развития торгово-экономического партнерства. Здесь мы также постарались представить все наши возможности по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортную логистику. Мы очень тщательно формировали экспозицию. Постарались учесть интересы ташкентского бизнес-сообщества", – сказал Любимов.
Он отметил, что в шоу-руме предусмотрена быстрая и удобная коммуникация по видеоконференцсвязи с отделами продаж рязанских участников проекта.
"Таким образом мы хотели на деле продемонстрировать всю серьезность наших намерений и нашу заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Рязани
и Ташкента", - добавил Любимов.
Также губернатор встретился с хокимом (главой администрации) Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Стороны обсудили вопросы развития партнерства в экономической, социальной, культурной сферах. Особое внимание Николай Любимов акцентировал на взаимодействии в сфере туризма, отметив перспективность этого направления для обеих сторон, в том числе для укрепления межкультурного диалога.
"У нас в целом традиционно проживает достаточно много этнических узбеков. Именно поэтому узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" – самая заметная и активная среди всех диаспор. В мае этого года ее активисты организовали для всех желающих рязанцев экспедицию в Узбекистан "По следам Сергея Есенина", нашего знаменитого земляка. Чтобы познакомиться с есенинскими местами, они побывали в Ташкенте, в Самарканде
, в Бухаре
. Я считаю, что это прекрасная инициатива. И такого рода проекты мы готовы не просто поддерживать, но и масштабировать", – сказал Любимов.
Губернатор отметил большую заинтересованность в развитии торгово-экономического партнерства со столицей Узбекистана.
"Мы крайне заинтересованы в укреплении наших позиций в Ташкенте. В планах у нас дальнейшее расширение сфер присутствия на узбекском рынке и развитие новых форматов взаимодействия", - сказал Любимов.
По его словам, масштаб сотрудничества может быть расширен и за счет организации отраслевых реверсных бизнес-миссий. Любимов добавил, что рязанская сторона готова сесть за стол переговоров, подписать соответствующие соглашения и взять на себя паритетную часть в организации таких визитов.
"Мы готовы работать с Рязанской областью со всех сферах. Мы за развитие и укрепление взаимодействия в экономике, образовании, культуре. Инициативы, озвученные сегодня губернатором Николаем Любимовым, мы поддерживаем и окажем необходимое содействие в их реализации", – сказал Джахонгир Артыкходжаев.