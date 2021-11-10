https://ria.ru/20211110/lyubimov-1758417580.html

Любимов назвал Узбекистан стратегическим партнером Рязанской области

Любимов назвал Узбекистан стратегическим партнером Рязанской области - РИА Новости, 10.11.2021

Любимов назвал Узбекистан стратегическим партнером Рязанской области

Рязанская область заинтересована в укреплении своих позиций в Узбекистане, заявил губернатор Николай Любимов в ходе поездки в Ташкент в рамках бизнес-миссии. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:36

2021-11-10T15:36

2021-11-10T15:36

рязанская область

рязань

бухара

ташкент

николай любимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg

РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Рязанская область заинтересована в укреплении своих позиций в Узбекистане, заявил губернатор Николай Любимов в ходе поездки в Ташкент в рамках бизнес-миссии.Любимов принял участие в ходе церемонии открытия шоу-рума предприятий Рязанской области в Узбекистане, которая состоялась 10 ноября. Шоу-рум рязанских предприятий включает 500 наименований продукции 56 компаний региона, в том числе производящих строительные изделия, детские автокресла, пищевое оборудование.Он отметил, что в шоу-руме предусмотрена быстрая и удобная коммуникация по видеоконференцсвязи с отделами продаж рязанских участников проекта."Таким образом мы хотели на деле продемонстрировать всю серьезность наших намерений и нашу заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Рязани и Ташкента", - добавил Любимов.Также губернатор встретился с хокимом (главой администрации) Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Стороны обсудили вопросы развития партнерства в экономической, социальной, культурной сферах. Особое внимание Николай Любимов акцентировал на взаимодействии в сфере туризма, отметив перспективность этого направления для обеих сторон, в том числе для укрепления межкультурного диалога."У нас в целом традиционно проживает достаточно много этнических узбеков. Именно поэтому узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" – самая заметная и активная среди всех диаспор. В мае этого года ее активисты организовали для всех желающих рязанцев экспедицию в Узбекистан "По следам Сергея Есенина", нашего знаменитого земляка. Чтобы познакомиться с есенинскими местами, они побывали в Ташкенте, в Самарканде, в Бухаре. Я считаю, что это прекрасная инициатива. И такого рода проекты мы готовы не просто поддерживать, но и масштабировать", – сказал Любимов.Губернатор отметил большую заинтересованность в развитии торгово-экономического партнерства со столицей Узбекистана."Мы крайне заинтересованы в укреплении наших позиций в Ташкенте. В планах у нас дальнейшее расширение сфер присутствия на узбекском рынке и развитие новых форматов взаимодействия", - сказал Любимов.По его словам, масштаб сотрудничества может быть расширен и за счет организации отраслевых реверсных бизнес-миссий. Любимов добавил, что рязанская сторона готова сесть за стол переговоров, подписать соответствующие соглашения и взять на себя паритетную часть в организации таких визитов."Мы готовы работать с Рязанской областью со всех сферах. Мы за развитие и укрепление взаимодействия в экономике, образовании, культуре. Инициативы, озвученные сегодня губернатором Николаем Любимовым, мы поддерживаем и окажем необходимое содействие в их реализации", – сказал Джахонгир Артыкходжаев.

https://ria.ru/20211106/mirzieev-1757854624.html

https://ria.ru/20211022/sng-1755805677.html

https://realty.ria.ru/20211007/migranty-1753544437.html

рязань

бухара

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, бухара, ташкент, николай любимов