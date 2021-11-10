https://ria.ru/20211110/luna-1758462196.html

В России началась разработка требований к технике для полетов на Луну

В России началась разработка требований к технике для полетов на Луну - РИА Новости, 10.11.2021

В России началась разработка требований к технике для полетов на Луну

"Роскосмос" заключил с головным научным институтом ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш контракт на подготовку требований к технике и технологиям для организации РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:20

2021-11-10T19:20

2021-11-10T19:20

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" заключил с головным научным институтом ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш контракт на подготовку требований к технике и технологиям для организации пилотируемых полетов на Луну, следует из материалов госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.Контракт был подписан 8 ноября и опубликован сегодня.Ранее сообщалось, что целями научно-исследовательской работы является разработка предложений, рекомендаций и требований к перспективным технологиям и системам ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны.Документом предусмотрена разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность Луны, облику нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средствам защиты здоровья космонавтов, включая новые аптечки, строительному луноходу (луноход-строитель), "луномобиля" (луноход пилотируемый негерметичный), обитаемому и энергетическому модулям лунной базы, кораблю для доставки грузов на Луну.Также предусматривается выработка требований для создания сверхтяжелой ракеты, тяжелого пилотируемого транспортного корабля и тяжелого лунного взлетно-посадочного корабля.Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025-го.Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.В рамках этого же контракта будут разработаны проекты тактико-технических заданий на Российскую орбитальную служебную станцию и на входящие в нее модули.

https://ria.ru/20211109/luna-1758254611.html

https://ria.ru/20211021/luna-1755606353.html

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2021

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цниимаш, роскосмос, космос - риа наука, луна