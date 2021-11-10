https://ria.ru/20211110/lekarstva-1758417833.html
Голикова рассказала о мониторинге доступности лекарств в регионах
Голикова рассказала о мониторинге доступности лекарств в регионах - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова рассказала о мониторинге доступности лекарств в регионах
Ежедневный мониторинг доступности лекарственных средств и кислорода в каждом регионе организован в координационном центре при правительстве РФ, сообщила... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:36
2021-11-10T15:36
2021-11-10T15:36
распространение коронавируса
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ежедневный мониторинг доступности лекарственных средств и кислорода в каждом регионе организован в координационном центре при правительстве РФ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."В координационном центре при правительстве РФ организован ежедневный мониторинг доступности лекарственных средств и кислорода в каждом регионе. Кроме того, каждый регион обладает данными этого мониторинга, поскольку мы ввели этот мониторинг наряду с мониторингом по заболеваемости и вакцинации, смертности в личные кабинеты каждого субъекта РФ", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758232646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_9f758854c46f8e17548bd77ba26e96ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Голикова рассказала о мониторинге доступности лекарств в регионах
В координационном центре при правительстве организовали мониторинг доступности лекарств