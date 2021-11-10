https://ria.ru/20211110/lekarstva-1758417833.html

Голикова рассказала о мониторинге доступности лекарств в регионах

Голикова рассказала о мониторинге доступности лекарств в регионах - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова рассказала о мониторинге доступности лекарств в регионах

Ежедневный мониторинг доступности лекарственных средств и кислорода в каждом регионе организован в координационном центре при правительстве РФ, сообщила... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:36

2021-11-10T15:36

2021-11-10T15:36

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ежедневный мониторинг доступности лекарственных средств и кислорода в каждом регионе организован в координационном центре при правительстве РФ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."В координационном центре при правительстве РФ организован ежедневный мониторинг доступности лекарственных средств и кислорода в каждом регионе. Кроме того, каждый регион обладает данными этого мониторинга, поскольку мы ввели этот мониторинг наряду с мониторингом по заболеваемости и вакцинации, смертности в личные кабинеты каждого субъекта РФ", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758232646.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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