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Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России
Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России
Почти 70% лекарств списка жизненно важных препаратов производятся в РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:38
2021-11-10T11:38
общество
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Почти 70% лекарств списка жизненно важных препаратов производятся в РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По лекарствам. Конечно же, страна должна иметь систему производства полностью, от разработки до производства. И сегодня это как никогда актуально. И почти 70% списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) сегодня производится в России, в том числе открываются заводы по производству гормональных препаратов, моноклональных антител, если бы сегодня этого в стране не было, поверьте, у нас бы ситуация была совершенно другая. Мы сегодня крепкая и серьезная страна, которая умеет разрабатывать и производить, мы стремимся в лидеры", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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общество, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
11:38 10.11.2021
 
Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России

Мурашко: почти 70% лекарств из списка жизненно важных препаратов производятся в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники производственного цеха биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудники производственного цеха биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Почти 70% лекарств списка жизненно важных препаратов производятся в РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По лекарствам. Конечно же, страна должна иметь систему производства полностью, от разработки до производства. И сегодня это как никогда актуально. И почти 70% списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) сегодня производится в России, в том числе открываются заводы по производству гормональных препаратов, моноклональных антител, если бы сегодня этого в стране не было, поверьте, у нас бы ситуация была совершенно другая. Мы сегодня крепкая и серьезная страна, которая умеет разрабатывать и производить, мы стремимся в лидеры", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 08:00
"Что нам делать?" Из аптек исчезло жизненно важное лекарство
 
ОбществоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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