https://ria.ru/20211110/lekarstva-1758360763.html

Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России

Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России

Почти 70% лекарств списка жизненно важных препаратов производятся в РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:38

2021-11-10T11:38

2021-11-10T11:38

общество

госдума рф

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михаил мурашко

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Почти 70% лекарств списка жизненно важных препаратов производятся в РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По лекарствам. Конечно же, страна должна иметь систему производства полностью, от разработки до производства. И сегодня это как никогда актуально. И почти 70% списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) сегодня производится в России, в том числе открываются заводы по производству гормональных препаратов, моноклональных антител, если бы сегодня этого в стране не было, поверьте, у нас бы ситуация была совершенно другая. Мы сегодня крепкая и серьезная страна, которая умеет разрабатывать и производить, мы стремимся в лидеры", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20211104/lekarstvo-1757513907.html

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общество, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия