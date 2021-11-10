https://ria.ru/20211110/lavrov-1758373255.html
Лавров назвал утверждение программ Союзного государства историческим шагом
Лавров назвал утверждение программ Союзного государства историческим шагом - РИА Новости, 10.11.2021
Лавров назвал утверждение программ Союзного государства историческим шагом
Утверждение 28 программ по интеграции в рамках Союзного государства является историческим моментом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:25
2021-11-10T12:25
2021-11-10T14:11
белоруссия
москва
сергей лавров
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Утверждение 28 программ по интеграции в рамках Союзного государства является историческим моментом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Четвертого ноября состоялось историческое заседание Высшего государственного совета Союзного государства. На нем наши лидеры утвердили целый пакет документов, включая основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 отраслевых союзных программ", - сказал на совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии.По его словам, диалог России и Белоруссии в последнее время интенсифицировался.Как добавил Лавров, РФ и Белоруссия исходят из того, что совместная работа позволяла эффективно купировать попытки коллективного Запада оказывать давление на Москву и Минск.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также в четверг были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
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белоруссия, москва, сергей лавров, россия
12:25 10.11.2021 (обновлено: 14:11 10.11.2021)
Лавров назвал утверждение программ Союзного государства историческим шагом
Лавров: утверждение программ по интеграции Союзного государства — исторический момент