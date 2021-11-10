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Официальный курс евро снизился на 86 копеек

Официальный курс евро снизился на 86 копеек - РИА Новости, 10.11.2021

Официальный курс евро снизился на 86 копеек

ЦБ на четверг установил официальный курс евро на уровне 81,787 рубля, понизив его на 86,27 копейки, следует из данных Банка России. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:42

2021-11-10T13:42

2021-11-10T16:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

курс рубля

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ЦБ на четверг установил официальный курс евро на уровне 81,787 рубля, понизив его на 86,27 копейки, следует из данных Банка России.Курс доллара уменьшился на 59,16 копейки, до 70,695 рубля.Таким образом, бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подешевела на 71,36 копейки, составив 75,6864 рубля.Рубль в первой половине торгов на Московской бирже вышел в небольшой плюс к корзине. Доллар расчетами "завтра" на 11:13 мск снижался на 14 копеек, до 70,62 рубля, евро — на 20 копеек, до 81,70 рубля.Эксперты связывают это с дорожающей нефтью и ожиданием аукционов по облигациям федерального займа (ОФЗ) Минфина.Январский фьючерс на нефть марки Brent утром торговался на уровне 85,28 доллара за баррель.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, россия