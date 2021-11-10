https://ria.ru/20211110/kuban-1758478031.html

Кубанский научный фонд поддержал более 360 ученых в 2021 году

Кубанский научный фонд поддержал более 360 ученых в 2021 году - РИА Новости, 10.11.2021

Кубанский научный фонд поддержал более 360 ученых в 2021 году

Кубанский научный фонд в текущем году поддержал проекты более 360 ученых на общую сумму 66 миллионов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:48

2021-11-10T21:48

2021-11-10T21:48

краснодарский край

технологии

наука

краснодарский край

краснодар

абинский район

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22aadc55e04bd0e2df12e8201345569f.jpg

КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Кубанский научный фонд в текущем году поддержал проекты более 360 ученых на общую сумму 66 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Так, представители Кубанского государственного медуниверситета исследуют генетические варианты течения заболевания коронавируса для последующей разработки новых методов диагностики. "Благодаря проекту одна из медицинских компаний сможет расширить спектр услуг по амбулаторному обследованию пациентов с подозрением на COVID-19", - пояснили в ведомстве.Ученые Кубанского государственного аграрного университета исследуют методы проектирования в электроэнергетике. "Проект позволит одному из предприятий сократить издержки на ремонт оборудования на 10-20% и обслуживание на 30%", - добавили в администрации. Кроме того, Кубанский госуниверситет разрабатывает специальную технологию для завода в Абинском районе. Она позволит снизить потребность предприятия в концентрированных кислотах, а также уменьшить экологическую нагрузку производства.Уточняется, что Кубанский научный фонд создали в 2020 году по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.Он добавил, что краевые власти стремятся объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. "Это позволит вывести исследования на мировой уровень, что приведет к развитию всего края", - пояснил губернатор.Кроме того, с 2021 года Кондратьев учредил премию администрации края в области науки и инноваций. "По 300 тысяч рублей получат пять ученых или коллективов за открытия в научно-исследовательской деятельности, создание новых видов продукции и технологий", - уточнили краевые власти.Научные исследования и разработки в крае выполняют в 100 организациях, в том числе в 36 вузах, 24 научно-исследовательских учреждениях и 40 экспериментальных, конструкторских и наукоемких предприятиях.

https://ria.ru/20211110/krasnodar-1758470188.html

https://ria.ru/20211108/krasnodar-1758141338.html

краснодарский край

краснодар

абинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, наука, краснодарский край, краснодар, абинский район, вениамин кондратьев