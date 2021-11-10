https://ria.ru/20211110/kuban-1758478031.html
Кубанский научный фонд поддержал более 360 ученых в 2021 году
Кубанский научный фонд поддержал более 360 ученых в 2021 году - РИА Новости, 10.11.2021
Кубанский научный фонд поддержал более 360 ученых в 2021 году
Кубанский научный фонд в текущем году поддержал проекты более 360 ученых на общую сумму 66 миллионов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:48
2021-11-10T21:48
2021-11-10T21:48
краснодарский край
технологии
наука
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вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Кубанский научный фонд в текущем году поддержал проекты более 360 ученых на общую сумму 66 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Так, представители Кубанского государственного медуниверситета исследуют генетические варианты течения заболевания коронавируса для последующей разработки новых методов диагностики. "Благодаря проекту одна из медицинских компаний сможет расширить спектр услуг по амбулаторному обследованию пациентов с подозрением на COVID-19", - пояснили в ведомстве.Ученые Кубанского государственного аграрного университета исследуют методы проектирования в электроэнергетике. "Проект позволит одному из предприятий сократить издержки на ремонт оборудования на 10-20% и обслуживание на 30%", - добавили в администрации. Кроме того, Кубанский госуниверситет разрабатывает специальную технологию для завода в Абинском районе. Она позволит снизить потребность предприятия в концентрированных кислотах, а также уменьшить экологическую нагрузку производства.Уточняется, что Кубанский научный фонд создали в 2020 году по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.Он добавил, что краевые власти стремятся объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. "Это позволит вывести исследования на мировой уровень, что приведет к развитию всего края", - пояснил губернатор.Кроме того, с 2021 года Кондратьев учредил премию администрации края в области науки и инноваций. "По 300 тысяч рублей получат пять ученых или коллективов за открытия в научно-исследовательской деятельности, создание новых видов продукции и технологий", - уточнили краевые власти.Научные исследования и разработки в крае выполняют в 100 организациях, в том числе в 36 вузах, 24 научно-исследовательских учреждениях и 40 экспериментальных, конструкторских и наукоемких предприятиях.
https://ria.ru/20211110/krasnodar-1758470188.html
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технологии, наука, краснодарский край, краснодар, абинский район, вениамин кондратьев
Кубанский научный фонд поддержал более 360 ученых в 2021 году
Кубанский научный фонд поддержал проекты 368 ученых на сумму 66 миллионов рублей
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Кубанский научный фонд в текущем году поддержал проекты более 360 ученых на общую сумму 66 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
"В 2021 году Кубанский научный фонд профинансировал 68 проектов на общую сумму 66 миллионов рублей. Поддержку получили 368 ученых-исследователей в приоритетных для региона направлениях развития науки, техники и технологий", - говорится в сообщении.
Так, представители Кубанского государственного медуниверситета исследуют генетические варианты течения заболевания коронавируса для последующей разработки новых методов диагностики. "Благодаря проекту одна из медицинских компаний сможет расширить спектр услуг по амбулаторному обследованию пациентов с подозрением на COVID-19", - пояснили в ведомстве.
Ученые Кубанского государственного аграрного университета исследуют методы проектирования в электроэнергетике. "Проект позволит одному из предприятий сократить издержки на ремонт оборудования на 10-20% и обслуживание на 30%", - добавили в администрации. Кроме того, Кубанский госуниверситет разрабатывает специальную технологию для завода в Абинском районе
. Она позволит снизить потребность предприятия в концентрированных кислотах, а также уменьшить экологическую нагрузку производства.
Уточняется, что Кубанский научный фонд создали в 2020 году по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева
.
"Кубань занимает первое место в ЮФО по количеству научных организаций и второе – по числу их сотрудников. Прогресс в любой отрасли экономики сегодня невозможен без инноваций. Поэтому нам важно, чтобы ученые могли зарабатывать и быть успешными, оставаясь в крае. Для этого нужны разработки прикладного характера", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Он добавил, что краевые власти стремятся объединить потенциал научного сообщества с потребностями предприятий. "Это позволит вывести исследования на мировой уровень, что приведет к развитию всего края", - пояснил губернатор.
Кроме того, с 2021 года Кондратьев учредил премию администрации края в области науки и инноваций. "По 300 тысяч рублей получат пять ученых или коллективов за открытия в научно-исследовательской деятельности, создание новых видов продукции и технологий", - уточнили краевые власти.
Научные исследования и разработки в крае выполняют в 100 организациях, в том числе в 36 вузах, 24 научно-исследовательских учреждениях и 40 экспериментальных, конструкторских и наукоемких предприятиях.