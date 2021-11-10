https://ria.ru/20211110/krym-1758394988.html

В горах Крыма выпал первый снег

В горах Крыма выпал первый снег - РИА Новости, 10.11.2021

В горах Крыма выпал первый снег

Снег выпал в горах Крыма после пришедшего на полуостров похолодания, устойчивый снежный покров образовался на плато Ай-Петри и других горных вершинах, сообщила... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:01

2021-11-10T14:01

2021-11-10T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Снег выпал в горах Крыма после пришедшего на полуостров похолодания, устойчивый снежный покров образовался на плато Ай-Петри и других горных вершинах, сообщила РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Всего за сутки в горах выпало до 8 миллиметров осадков, отметила метеоролог, назвав показатель хорошим.Осадки в Крыму прекратились, в ближайшие дни прохладная погода сохранится, потеплеет лишь к выходным. Следующая волна холода ожидается в Крыму уже после 16 ноября, добавила Любецкая.

https://ria.ru/20211110/prognoz-1758324416.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, погода, новости - туризм