https://ria.ru/20211110/krym-1758394988.html
В горах Крыма выпал первый снег
В горах Крыма выпал первый снег - РИА Новости, 10.11.2021
В горах Крыма выпал первый снег
Снег выпал в горах Крыма после пришедшего на полуостров похолодания, устойчивый снежный покров образовался на плато Ай-Петри и других горных вершинах, сообщила... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:01
2021-11-10T14:01
2021-11-10T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Снег выпал в горах Крыма после пришедшего на полуостров похолодания, устойчивый снежный покров образовался на плато Ай-Петри и других горных вершинах, сообщила РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Всего за сутки в горах выпало до 8 миллиметров осадков, отметила метеоролог, назвав показатель хорошим.Осадки в Крыму прекратились, в ближайшие дни прохладная погода сохранится, потеплеет лишь к выходным. Следующая волна холода ожидается в Крыму уже после 16 ноября, добавила Любецкая.
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общество, республика крым, погода, новости - туризм
14:01 10.11.2021 (обновлено: 14:32 10.11.2021)
В горах Крыма выпал первый снег
Первый снег выпал в горах Крыма после пришедшего на полуостров похолодания