https://ria.ru/20211110/krizis-na-granitse-1758430987.html

Круглый стол о миграционном кризисе на польско-белорусской границе

Круглый стол о миграционном кризисе на польско-белорусской границе - РИА Новости, 10.11.2021

Круглый стол о миграционном кризисе на польско-белорусской границе

12 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол о миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

2021-11-10T16:43

2021-11-10T16:43

2021-11-10T16:43

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Задать вопросУчастники:- член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;- доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил БУРДА.В последнее время Литва, Латвия, Польша сообщают о росте числа задержанных нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании кризиса и требуя введения санкций против республики. Об общеевропейских санкциях в отношении Минска уже говорят в Брюсселе и ряде крупных столиц Старого света, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об ответственности России за организацию миграционного кризиса.Кто виноват в создавшейся ситуации? Какие последствия может иметь кризис? Что может помочь урегулировать возникшую проблему?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы