Круглый стол о миграционном кризисе на польско-белорусской границе
12 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол о миграционном кризисе на польско-белорусской границе.
Задать вопрос
Участники:
- член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил БУРДА.
В последнее время Литва, Латвия, Польша сообщают о росте числа задержанных нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании кризиса и требуя введения санкций против республики. Об общеевропейских санкциях в отношении Минска уже говорят в Брюсселе и ряде крупных столиц Старого света, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об ответственности России за организацию миграционного кризиса.
Кто виноват в создавшейся ситуации? Какие последствия может иметь кризис? Что может помочь урегулировать возникшую проблему?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил БУРДА.
В последнее время Литва, Латвия, Польша сообщают о росте числа задержанных нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании кризиса и требуя введения санкций против республики. Об общеевропейских санкциях в отношении Минска уже говорят в Брюсселе и ряде крупных столиц Старого света, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об ответственности России за организацию миграционного кризиса.
Кто виноват в создавшейся ситуации? Какие последствия может иметь кризис? Что может помочь урегулировать возникшую проблему?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru