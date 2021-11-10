14:23 10.11.2021 (обновлено: 14:34 10.11.2021)
Глава МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу с Евросоюзом
Глава МИД Белоруссии Макей заявил о готовности отвечать на сигналы ЕС о выходе из кризиса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на заседании совместной коллегии МИД России и Белоруссии в Москве
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Белоруссия готова через диалог решать любые, даже чувствительные вопросы, в ответ на сигналы из ЕС о необходимости переговоров, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Мы получаем определенные сигналы, в том числе из Брюсселя, из полиции других европейских государств о том, что да, надо выходить из этого положения, но мы не знаем как, поэтому давайте разговаривать хотя бы конфиденциально, где-то в подвалах, в лесах, но обмениваться месседжами, которые позволят нам наконец-то прийти к нормальным взаимоотношениям. Мы всегда заявляли о том, что готовы к диалогу и готовы через диалог решать любые, в том числе чувствительные вопросы", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве.
По его мнению, рано или поздно сама ситуация заставит все стороны двигаться к тому, чтобы находить развязки в том кризисе, который сейчас сложился в отношениях Белоруссии с европейскими странами.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
8 ноября, 21:51"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей