https://ria.ru/20211110/krasnodar-1758470188.html
На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали лабораторию
На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали лабораторию - РИА Новости, 10.11.2021
На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали лабораторию
На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали молодежную лабораторию, которая позволит объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:37
2021-11-10T20:37
2021-11-10T20:37
краснодарский край
общество
краснодар
вениамин кондратьев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали молодежную лабораторию, которая позволит объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских инноваторов, сообщает администрация региона."В новой лаборатории 60% сотрудников младше 40 лет. В работу вовлечены передовые иностранные ученые, именитые российские исследователи и молодые перспективные кадры, включая студентов последних курсов. Взаимодействие молодых ученых с высококвалифицированными специалистами позволит раскрыть потенциал исследователей, выявить таланты и привлечь их к реализации стратегических проектов для экономики региона", – приводятся в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой.Уточняется, что лаборатория начала работать в Федеральном научном центре биологической защиты растений в Краснодаре, который входит в состав научно-образовательного центра (НОЦ) Юга России. "Учреждение стало одним из 81 победителя конкурсного отбора, который проводило министерство образования и науки РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - пояснили в ведомстве.Новые идеи помогут защищать окружающую среду, плодородие почв и здоровье человека, добавили в администрации.По словам главы региона Вениамина Кондратьева, одна из основных задач в развитии научного сообщества края – объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских инноваторов. "Создание новой лаборатории будет этому способствовать", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20211108/krasnodar-1758141338.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодар, вениамин кондратьев, россия
На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали лабораторию
На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали молодежную лабораторию
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали молодежную лабораторию, которая позволит объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских инноваторов, сообщает администрация региона.
"В новой лаборатории 60% сотрудников младше 40 лет. В работу вовлечены передовые иностранные ученые, именитые российские исследователи и молодые перспективные кадры, включая студентов последних курсов. Взаимодействие молодых ученых с высококвалифицированными специалистами позволит раскрыть потенциал исследователей, выявить таланты и привлечь их к реализации стратегических проектов для экономики региона", – приводятся в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой.
Уточняется, что лаборатория начала работать в Федеральном научном центре биологической защиты растений в Краснодаре
, который входит в состав научно-образовательного центра (НОЦ) Юга России
. "Учреждение стало одним из 81 победителя конкурсного отбора, который проводило министерство образования и науки РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - пояснили в ведомстве.
Новые идеи помогут защищать окружающую среду, плодородие почв и здоровье человека, добавили в администрации.
По словам главы региона Вениамина Кондратьева
, одна из основных задач в развитии научного сообщества края – объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских инноваторов. "Создание новой лаборатории будет этому способствовать", - заключили в ведомстве.