https://ria.ru/20211110/krasnodar-1758470188.html

На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали лабораторию

На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали лабораторию - РИА Новости, 10.11.2021

На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали лабораторию

На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали молодежную лабораторию, которая позволит объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:37

2021-11-10T20:37

2021-11-10T20:37

краснодарский край

общество

краснодар

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали молодежную лабораторию, которая позволит объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских инноваторов, сообщает администрация региона."В новой лаборатории 60% сотрудников младше 40 лет. В работу вовлечены передовые иностранные ученые, именитые российские исследователи и молодые перспективные кадры, включая студентов последних курсов. Взаимодействие молодых ученых с высококвалифицированными специалистами позволит раскрыть потенциал исследователей, выявить таланты и привлечь их к реализации стратегических проектов для экономики региона", – приводятся в сообщении слова министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой.Уточняется, что лаборатория начала работать в Федеральном научном центре биологической защиты растений в Краснодаре, который входит в состав научно-образовательного центра (НОЦ) Юга России. "Учреждение стало одним из 81 победителя конкурсного отбора, который проводило министерство образования и науки РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - пояснили в ведомстве.Новые идеи помогут защищать окружающую среду, плодородие почв и здоровье человека, добавили в администрации.По словам главы региона Вениамина Кондратьева, одна из основных задач в развитии научного сообщества края – объединить ученых и бизнес, продвигать решения кубанских инноваторов. "Создание новой лаборатории будет этому способствовать", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20211108/krasnodar-1758141338.html

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общество, краснодар, вениамин кондратьев, россия