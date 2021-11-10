https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758420505.html

Ситуация с кислородом находится на постоянном контроле, заявила Голикова

Ситуация с кислородом находится на постоянном контроле, заявила Голикова - РИА Новости, 10.11.2021

Ситуация с кислородом находится на постоянном контроле, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не может сказать, что в плане ситуации с кислородом все идеально - авральные ситуации случаются, но они находятся... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:50

2021-11-10T15:50

2021-11-10T15:50

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не может сказать, что в плане ситуации с кислородом все идеально - авральные ситуации случаются, но они находятся на контроле."Не могу сказать, что у нас прям все так идеально в плане того, что не бывают авральных ситуаций, авральные ситуации, к сожалению, бывают, но они находятся на постоянном контроле. Хочу сказать, что коллеги из Минпромторга и из Минздрава, и наши коллеги из силовых ведомств, которые нам помогают, работают практически сутки", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она отметила, что они находятся на связи со всеми субъектами РФ и обеспечивают бесперебойную работу медицинских организаций.

https://ria.ru/20211110/kislorod-1758353420.html

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2021

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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии