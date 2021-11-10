https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758419674.html
Голикова рассказала о помощи МЧС и Минобороны в ситуации с COVID-19
Голикова рассказала о помощи МЧС и Минобороны в ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова рассказала о помощи МЧС и Минобороны в ситуации с COVID-19
МЧС и Минобороны привлечены к лечению больных коронавирусом, в 49 регионах в военных госпиталях развернуты койки для гражданских пациентов, заявила вице-премьер РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:44
2021-11-10T15:44
2021-11-10T15:44
распространение коронавируса
общество
тульская область
республика хакасия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. МЧС и Минобороны привлечены к лечению больных коронавирусом, в 49 регионах в военных госпиталях развернуты койки для гражданских пациентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, за прошедшую неделю Минобороны поставило более 65 тонн сжиженного кислорода для медицинских организаций в 15 регионах. Силами МЧС в субъектах РФ проводится дезинфекция учреждений, в которых есть скопление граждан.
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общество, тульская область, республика хакасия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Голикова рассказала о помощи МЧС и Минобороны в ситуации с COVID-19
Голикова: МЧС и Минобороны оказывают помощь регионам со сложной ситуацией с COVID-19