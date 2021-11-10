https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758419674.html

Голикова рассказала о помощи МЧС и Минобороны в ситуации с COVID-19

Голикова рассказала о помощи МЧС и Минобороны в ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова рассказала о помощи МЧС и Минобороны в ситуации с COVID-19

МЧС и Минобороны привлечены к лечению больных коронавирусом, в 49 регионах в военных госпиталях развернуты койки для гражданских пациентов, заявила вице-премьер РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:44

2021-11-10T15:44

2021-11-10T15:44

распространение коронавируса

общество

тульская область

республика хакасия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

татьяна голикова

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. МЧС и Минобороны привлечены к лечению больных коронавирусом, в 49 регионах в военных госпиталях развернуты койки для гражданских пациентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, за прошедшую неделю Минобороны поставило более 65 тонн сжиженного кислорода для медицинских организаций в 15 регионах. Силами МЧС в субъектах РФ проводится дезинфекция учреждений, в которых есть скопление граждан.

https://ria.ru/20211110/immunitet-1758409853.html

тульская область

республика хакасия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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