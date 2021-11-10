Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом

"Мы вчера на Совете безопасности обсуждали вопрос, связанный с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Я бы попросил сегодня Татьяну Алексеевну начать именно с этого вопроса и проинформировать коллег о том, как выглядит ситуация после введенных правительством нерабочих дней", - сказал Путин.