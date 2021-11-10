https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758408688.html
Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом
Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 10.11.2021
Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о ситуации с коронавирусом после введения... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:05
2021-11-10T15:05
2021-11-10T15:09
распространение коронавируса
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о ситуации с коронавирусом после введения нерабочих дней.
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:05 10.11.2021 (обновлено: 15:09 10.11.2021)
Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом
Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом после введения нерабочих дней