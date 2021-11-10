В Минздраве сообщили о росте темпов вакцинации в регионах

"Безусловно, темпы вакцинации на сегодняшний день возросли в большинстве регионов Российской Федерации. И это связано не только с режимом нерабочих дней, это связано еще с дополнительными мерами ограничительными , которые были введены в регионах, так называемый QR-код в обмен на услугу, когда в соответственных местах наибольшего скопления людей, местах проведения массовых мероприятий доступ осуществляется при наличии QR-кода… Нам главное не снижать эти темпы вакцинации",- сказал Камкин на конференции "Формирование среды для активного долголетия в России".