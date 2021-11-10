https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758366220.html
В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 1 327 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 726 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:56
2021-11-10T11:56
2021-11-10T11:56
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 327 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 726 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 327 человек. На ИВЛ находятся 726 человек. В городе выздоровели ещё 7 549 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 655 912", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1327 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 726 больных