https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758364105.html

Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии

Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии - РИА Новости, 10.11.2021

Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии

Наименьший темп прироста COVID-19 в Калмыкии - 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:50

2021-11-10T11:50

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распространение коронавируса

общество

камчатский край

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Калмыкии - 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211110/pandemiya-1758351078.html

камчатский край

республика калмыкия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, камчатский край, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19