https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758364105.html
Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии - РИА Новости, 10.11.2021
Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
Наименьший темп прироста COVID-19 в Калмыкии - 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:50
2021-11-10T11:50
2021-11-10T12:00
распространение коронавируса
общество
камчатский край
республика калмыкия
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756976235_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_67a62e50c57265c87a66b3c949cd7c52.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Калмыкии - 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211110/pandemiya-1758351078.html
камчатский край
республика калмыкия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756976235_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_efc81955d85c8d0915e579f11163c309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, камчатский край, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:50 10.11.2021 (обновлено: 12:00 10.11.2021)
Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
Наименьший темп прироста по COVID-19 зафиксировали в Калмыкии — 0,13%