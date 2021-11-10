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В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.11.2021
В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 38 058, до 8 911 713, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:47
2021-11-10T11:47
2021-11-10T11:47
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общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 38 058, до 8 911 713, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 38 058 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3207 (8,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки выявили 38 058 новых случаев заражения коронавирусом