https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758363089.html

В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.11.2021

В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 38 058, до 8 911 713, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:47

2021-11-10T11:47

2021-11-10T11:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755183297_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_80ec6dab5603ff9fb598b761368ed023.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 38 058, до 8 911 713, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 38 058 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3207 (8,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии