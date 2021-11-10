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Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию
Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:21
2021-11-10T10:21
2021-11-10T11:00
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию."Высокая эффективность использования QR-кода во всем мире показала для обеспечения именно принятия решения населения (по вакцинации - ред.), потому что мы должны четко понимать, что безопасность зависит от каждого", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:21 10.11.2021 (обновлено: 11:00 10.11.2021)
Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию
Глава Минздрава Мурашко заявил о высокой эффективности использования QR-кодов в пандемию