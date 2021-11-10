https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758344159.html

Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию

Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:21

2021-11-10T10:21

2021-11-10T11:00

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию."Высокая эффективность использования QR-кода во всем мире показала для обеспечения именно принятия решения населения (по вакцинации - ред.), потому что мы должны четко понимать, что безопасность зависит от каждого", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии