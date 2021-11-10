Комплекс для перевалки и хранения СПГ оборудован на ТОР "Забайкалье"
© Фото : министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиЛогистический комплекс для перевалки и хранения СПГ и других грузов, оборудованный на ТОР "Забайкалье"
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Международный терминал Забайкальск" реализовала проект по оборудованию универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой линейки грузов, в том числе СПГ, сообщает портал РЖД ПАРТНЕР.РУ.
Логистический объект резидента территории опережающего развития расположен в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска Забайкальск.
Изначально проект планировалось реализовать в 2023 году, благодаря поддержке режима ТОР оборудование терминала удалось выполнить в 2021 году.
"Статус резидента территории опережающего развития предоставляет комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Компании доступен широкий набор налоговых льгот и административных преференций. Например, на пять лет обнулены налоги на имущество, прибыль, на 10 лет понижены до 7,6% страховые взносы, для бизнеса Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики работает в режиме "одного окна", что очень удобно при решении различных вопросов, связанных с реализацией проекта", - сказал руководитель ООО "Международный терминал Забайкальск" Александр Егоров.
По соглашению с корпорацией развития объем инвестиций в проект составил свыше 31 миллиона рублей, в Забайкальском крае создано 62 новых рабочих места. Предприятие создает условия для повышения конкурентоспособности и значимости региона в развитии и расширении товарооборота между Россией и Китаем. Также одним из эффектов деятельности компании должна стать активизация предпринимательской деятельности в крае, появление смежных производств и отраслей.
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