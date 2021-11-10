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https://ria.ru/20211110/kompleks-1758400877.html
Комплекс для перевалки и хранения СПГ оборудован на ТОР "Забайкалье"
Комплекс для перевалки и хранения СПГ оборудован на ТОР "Забайкалье" - РИА Новости, 10.11.2021
Комплекс для перевалки и хранения СПГ оборудован на ТОР "Забайкалье"
Компания "Международный терминал Забайкальск" реализовала проект по оборудованию универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:43
2021-11-10T14:43
россия-китай: главное
забайкальский край
китай
ржд
корпорация развития
россия
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Международный терминал Забайкальск" реализовала проект по оборудованию универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой линейки грузов, в том числе СПГ, сообщает портал РЖД ПАРТНЕР.РУ.Логистический объект резидента территории опережающего развития расположен в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска Забайкальск.Изначально проект планировалось реализовать в 2023 году, благодаря поддержке режима ТОР оборудование терминала удалось выполнить в 2021 году."Статус резидента территории опережающего развития предоставляет комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Компании доступен широкий набор налоговых льгот и административных преференций. Например, на пять лет обнулены налоги на имущество, прибыль, на 10 лет понижены до 7,6% страховые взносы, для бизнеса Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики работает в режиме "одного окна", что очень удобно при решении различных вопросов, связанных с реализацией проекта", - сказал руководитель ООО "Международный терминал Забайкальск" Александр Егоров.По соглашению с корпорацией развития объем инвестиций в проект составил свыше 31 миллиона рублей, в Забайкальском крае создано 62 новых рабочих места. Предприятие создает условия для повышения конкурентоспособности и значимости региона в развитии и расширении товарооборота между Россией и Китаем. Также одним из эффектов деятельности компании должна стать активизация предпринимательской деятельности в крае, появление смежных производств и отраслей.
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забайкальский край, китай, ржд, корпорация развития, россия
14:43 10.11.2021
 

Комплекс для перевалки и хранения СПГ оборудован на ТОР "Забайкалье"

© Фото : министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиЛогистический комплекс для перевалки и хранения СПГ и других грузов, оборудованный на ТОР "Забайкалье"
Логистический комплекс для перевалки и хранения СПГ и других грузов, оборудованный на ТОР Забайкалье - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Международный терминал Забайкальск" реализовала проект по оборудованию универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой линейки грузов, в том числе СПГ, сообщает портал РЖД ПАРТНЕР.РУ.
Логистический объект резидента территории опережающего развития расположен в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска Забайкальск.
Изначально проект планировалось реализовать в 2023 году, благодаря поддержке режима ТОР оборудование терминала удалось выполнить в 2021 году.
"Статус резидента территории опережающего развития предоставляет комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Компании доступен широкий набор налоговых льгот и административных преференций. Например, на пять лет обнулены налоги на имущество, прибыль, на 10 лет понижены до 7,6% страховые взносы, для бизнеса Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики работает в режиме "одного окна", что очень удобно при решении различных вопросов, связанных с реализацией проекта", - сказал руководитель ООО "Международный терминал Забайкальск" Александр Егоров.
По соглашению с корпорацией развития объем инвестиций в проект составил свыше 31 миллиона рублей, в Забайкальском крае создано 62 новых рабочих места. Предприятие создает условия для повышения конкурентоспособности и значимости региона в развитии и расширении товарооборота между Россией и Китаем. Также одним из эффектов деятельности компании должна стать активизация предпринимательской деятельности в крае, появление смежных производств и отраслей.
Порт Яншань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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Китай построит серию роботизированных портов
 
Россия-Китай: ГлавноеЗабайкальский крайКитайРЖДКорпорация РазвитияРоссия
 
 
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